Une attaque apparente d’un ours noir laisse une femme morte dans le Colorado

Une autopsie cette semaine déterminera la cause officielle du décès d’une femme du Colorado retrouvée morte après ce que les autorités soupçonnent d’être une attaque d’ours.

Le corps de la femme de Durango, 39 ans, a été retrouvé vendredi par son petit ami, quelques heures après qu’elle ne soit pas revenue de promener ses deux chiens, a déclaré le porte-parole des parcs et de la faune, Jason Clay.

L’attaque survient moins de deux semaines après qu’un guide de la nature sauvage du Montana a été mortellement mutilé par un grizzly qui, selon les autorités, défendait probablement une carcasse d’orignal près du parc national de Yellowstone. Charles « Carl » Mock, 40 ans, a été attaqué la semaine dernière alors qu’il pêchait au nord de West Yellowstone près d’un terrain de camping.

Dans le Colorado, Clay a déclaré que la femme était allée se promener le matin. Son petit ami est rentré chez lui à 20h30 pour trouver les chiens à l’extérieur et a commencé à chercher et a découvert son corps une heure plus tard, a déclaré Clay.

« Les agents de la faune ont réagi et observé des signes de consommation sur le corps et une abondance de crottes et de poils d’ours sur les lieux », a déclaré Clay dans un communiqué.

L’attaque de l’ours grizzli tue le guide de l’arrière-pays près du parc national de Yellowstone

CPW a fait appel à une équipe de chiens des services de la faune du département américain de l’Agriculture pour fouiller la région. L’équipe de chiens a rapidement trouvé une femelle ours noir avec deux yearlings à proximité. Les ours ont été euthanasiés et sont emmenés au laboratoire de santé de la faune de CPW à Fort Collins pour une autopsie.

Les agents de la faune ont travaillé toute la nuit et le matin pour traiter la scène, à la recherche de preuves pour corroborer que l’incident était une attaque contre la faune.

Clay a déclaré que CPW avait reçu plusieurs rapports de la région de Durango selon lesquels des ours devenaient actifs ce printemps, mais qu’il s’agissait de la première attaque apparente.

«Les attaques d’ours sont extrêmement rares», a déclaré Cory Chick, directeur régional de l’agence d’État. «C’est un événement tragique et un triste rappel que les ours sont sauvages et potentiellement dangereux. Par prudence, les ours ont été enlevés pour des raisons de sécurité publique. «

Il s’agissait de la première attaque mortelle d’un ours dans le Colorado depuis 2009, lorsqu’une femme de 74 ans a été tuée et partiellement mangée par un ours ou un ours chez elle près d’Ouray. Tôt le lendemain matin, des agents fédéraux de la faune ont tué un ours noir mâle mature de 394 livres qui s’approchait de la maison et manifestait un comportement agressif.

Une autopsie sur le gros sanglier plus âgé a révélé des restes humains et des restes de vêtements dans son système digestif. Une enquête de CPW a révélé que la victime avait nourri illégalement des ours à travers une clôture dans sa cour.