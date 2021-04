Un homme asiatique de 61 ans qui a été victime de ce qu’on a appelé une agression «scandaleuse» était dans un état critique mais stable dimanche dans un hôpital de New York.

La police a déclaré que l’homme ramassait des canettes à East Harlem vendredi soir lorsqu’il a été attaqué par derrière, frappé au sol et reçu à plusieurs reprises des coups de pied à la tête. La vidéo de surveillance publiée par la police semble montrer l’attaquant en train de piétiner la tête de l’homme.

Il s’agissait du dernier exemple d’un pic troublant d’attaques contre les Asiatiques à travers le pays, qui proviendrait principalement d’une colère malavisée à propos de la pandémie de coronavirus, originaire de Chine.

À la fin du mois de mars, une femme d’origine asiatique de 65 ans a été hospitalisée pour des blessures graves après qu’un homme lui ait donné des coups de poing, des coups de pied et des coups de pied sur elle en proférant des insultes anti-asiatiques dans une rue de Manhattan. Des incidents similaires ont été documentés dans d’autres villes, en particulier celles avec de grandes populations asiatiques telles que San Francisco et Oakland, en Californie.

En mars, l’organisation Stop AAPI Hate – fondée l’année dernière en réponse au ciblage accru des Américains d’origine asiatique et des insulaires du Pacifique pendant la pandémie – a déclaré qu’elle avait reçu des rapports faisant état de près de 3800 incidents de haine en un an et estimait que ce n’était qu’une fraction de la nombre réel.

L’ancien président Donald Trump a souvent qualifié le coronavirus de «virus chinois» ou de «grippe kung», suscitant des critiques généralisées pour les termes «connotations raciales».

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que la dernière attaque était «scandaleuse» et a promis de prendre des mesures contre l’agresseur, qui est toujours en liberté.

« Ne vous y trompez pas, nous trouverons l’auteur et ils seront poursuivis dans toute la mesure de la loi », a tweeté de Blasio.

Le groupe de travail sur les crimes haineux du département de police est en train d’enquêter et le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré dimanche qu’il ordonnerait au groupe de travail sur les crimes haineux de l’État d’offrir son assistance.

« Je suis écœuré d’apprendre qu’un autre acte de violence sectaire contre un homme d’origine asiatique américaine », a déclaré le gouverneur dans un communiqué. « Ce n’est pas qui nous sommes en tant que New-Yorkais, et nous ne laisserons pas ces actes de haine lâches contre les membres de notre famille new-yorkaise nous intimider. »

La police n’a pas divulgué le nom de la victime, mais plusieurs médias l’ont identifié comme étant Yao Pan Ma, un ancien employé de la restauration qui a perdu son emploi à cause de la pandémie et essayait de gagner de l’argent en collectant des canettes.

