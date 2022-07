Une attaque à l’extérieur de la capitale malienne fait 6 morts et d’autres blessés

“La nuit dernière, le poste de Zantiguila a été la cible d’une attaque par des hommes armés non identifiés”, a déclaré Amadou Sangho, porte-parole du ministère malien de la Sécurité et de la Protection civile. Le poste est à environ 60 kilomètres de Bamako.

BAMAKO, Mali – Des hommes armés ont attaqué un poste de contrôle de l’armée malienne à l’extérieur de Bamako, tuant au moins six personnes et en blessant plusieurs autres, ont déclaré vendredi des responsables, suscitant des inquiétudes alors que les attaques de groupes djihadistes se rapprochent de la capitale.

« L’attaque de Zantiguila montre comment l’affilié d’al-Qaida Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin continue d’étendre ses opérations en dehors de ses bastions traditionnels dans le nord et le centre du Mali », a déclaré Héni Nsaibia, chercheur principal à The Armed Conflict Location & Projet de données d’événement. “Comme dans d’autres pays sahéliens tels que le Burkina Faso et le Niger, bien que dans une moindre mesure dans ce dernier, les grandes villes, y compris les capitales elles-mêmes, sont de plus en plus entourées d’une propagation constante du militantisme islamiste qui pose un risque et un défi sans cesse croissants pour le environnement sécuritaire. »