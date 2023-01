Une attaque à l’arme à feu à l’aéroport éclate alors que des soldats du cartel tirent sur des avions dans une bataille à grande échelle pour se venger de l’arrestation du fils d’El Chapo

Des hommes armés du cartel MEXICAIN ont envahi un aéroport et ouvert le feu sur des avions de l’armée dans des scènes terrifiantes.

Une vidéo dramatique montre des combattants du cartel brandissant des armes prenant d’assaut l’aéroport international de Culiacan dans la province mexicaine occidentale de Sinaloa.

La violence a éclaté au Mexique avec des hommes armés du cartel lançant une guerre totale Crédit : Reuters

La violence est en réponse à l’arrestation du fils d’El Chapo, Ovidio Crédit : AP

La violence a paralysé la ville mexicaine Crédit : EPA

Des hommes armés du cartel de la drogue du redoutable cartel de Sinaloa ont lancé le violent raid pour se venger de la capture du fils d’El Chapo, Ovidio.

La branche armée du cartel a également mis en place des barrages routiers le long des autoroutes de Sinaloa pour tenter de reprendre le fils du célèbre baron de la drogue, qui a été arrêté plus tôt jeudi.

D’autres images partagées sur les réseaux sociaux montrent un convoi de “sicarios” du cartel se précipitant pour affronter l’armée mexicaine après l’arrestation d’Ovidio.

Un autre clip montre un avion militaire mexicain atterrissant à l’aéroport au milieu de tirs nourris.

La compagnie aérienne mexicaine Aeromexico a déclaré qu’un avion destiné à voler de Culiacan à Mexico a été touché par des coups de feu et a été annulé pour des raisons de sécurité.

Aucune information n’a encore été publiée sur d’éventuelles victimes lors du raid sur l’aéroport.

La compagnie aérienne a déclaré que le fuselage de l’avion avait été touché par des coups de feu jeudi matin, mais qu’aucun passager ou travailleur n’avait été blessé.

L’attaque d’aujourd’hui contre l’aéroport international est survenue après que l’armée mexicaine a tenté de faire passer du matériel par le terminal dans le but d’écraser la violente rébellion.

Le crime organisé s’est emparé de diverses parties de la ville de Culiacan, un bastion du cartel de Sinaloa, détournant des habitants de la ville et incendiant des véhicules en réponse apparente à l’arrestation.

Le fils du seigneur de la drogue emprisonné Joaquin ‘El Chapo’ Guzman aurait aidé à diriger le tristement célèbre cartel de Sinaloa depuis l’extradition de son père vers les États-Unis en 2017.

Les autorités locales et étatiques ont exhorté le public à rester à l’intérieur et ont déclaré que les forces fédérales annonceraient demain les résultats d’une vaste opération militaire avant l’aube.

Le chef de la sécurité de l’État de Sinaloan, Cristbal Castaeda, a lancé un avertissement aux citoyens sur Twitter et a déclaré que l’État répondait et donnerait une réponse quand il le pourrait.

L’arrestation d’Ovidio Guzman Lopez, 32 ans, représenterait un coup d’État majeur pour le gouvernement mexicain dans la guerre contre la drogue, avant la rencontre du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador avec son homologue américain Joe Biden la semaine prochaine lors d’un sommet des dirigeants nord-américains.

Le gouvernement de gauche du président Obrador avait déjà été accusé d’être indulgent envers les cartels, après avoir déclaré que les tactiques violentes de ses prédécesseurs en réponse aux cartels avaient échoué et n’avaient conduit qu’à davantage d’effusions de sang.

Au lieu de cela, il a appelé à une stratégie de “câlins pas de balles”.

Cela survient après qu’Ovidio Guzman a été brièvement capturé en 2019 avant que les forces de sécurité ne soient forcées de le libérer après que le cartel a lancé une guerre totale en réponse dans les rues de Culiacan.

La libération forcée d’Ovidio après que les autorités ont été dépassées par les cartels, a été un revers embarrassant pour le gouvernement mexicain.

Son arrestation signalée lors d’un raid audacieux aidera les forces de l’ordre mexicaines à sauver la face après l’humiliation de 2019, selon des experts.

Tomas Guevara, expert en sécurité à l’Université autonome de Sinaloa, a déclaré à Reuters: “La détention d’Ovidio est enfin l’aboutissement de quelque chose qui était prévu il y a trois ans.”

El Chapo purge actuellement une peine de prison à vie aux États-Unis pour trafic de centaines de tonnes de drogue aux États-Unis sur une période de 25 ans.

Mais son cartel reste l’un des plus puissants du Mexique et l’une des plus grandes organisations de trafic de drogue au monde.

Les États-Unis offraient auparavant une récompense de 5 millions de dollars pour les informations menant à l’arrestation ou à la condamnation d’Ovidio.