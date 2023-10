Une attaque à la roquette russe contre un café et un magasin tue au moins 51 personnes à Kharkiv, selon l’Ukraine | Nouvelles du monde

Au moins 51 personnes, dont un garçon de six ans, sont mortes après qu’une roquette russe a frappé un café et un magasin d’un village dans l’est de l’Ukraine, ce qui, selon le président Volodymyr Zelensky, est l’une des attaques les plus meurtrières depuis des mois.

L’attaque contre le village de Hroza, dans la région de Kharkiv, a été une « attaque manifestement brutale » russe crime » et « un acte de terrorisme totalement délibéré », M. Zelensky dit.

Un garçon de six ans figure parmi les morts et sept autres personnes ont été blessées, ont déclaré le chef de cabinet du président Andrii Yermak et le gouverneur de Kharkiv Oleh Syniehubov.

Ukraine : Dernières mises à jour alors que le Royaume-Uni condamne l’attaque « barbare »

Image:

Un café et un magasin ont été visés par la frappe aérienne, selon l’Ukraine





Des photos de corps ensanglantés gisant sur le sol et d’autres dans des sacs mortuaires ont été publiées par les autorités ukrainiennes, ainsi que des images de secouristes fouillant les débris fumants.

Environ 60 personnes se trouvaient dans le café lors d’une veillée funèbre après les funérailles, a déclaré le ministre de l’Intérieur, Ihor Klymenko.

Il est encore trop tôt pour confirmer le nombre total de morts, car de nombreuses personnes pourraient encore se trouver sous les décombres, a déclaré un responsable à la chaîne de télévision publique ukrainienne Suspilne.

Selon des informations préliminaires en provenance de Kiev, le village aurait été touché par un missile Iskander.

Image:

Les pompiers interviennent sur le site. Photo : Oleg Syniehubov





Il n’y avait aucune cible militaire à proximité, a indiqué le ministère ukrainien de la Défense.

Dans un message publié sur le réseau social X, des responsables ont affirmé que la Russie avait délibérément ciblé la zone à l’heure du déjeuner « pour assurer un nombre maximum de victimes » de ce qu’elle a qualifié de « crime odieux destiné à effrayer les Ukrainiens ».

La Russie n’a pas encore répondu aux suggestions de Kiev selon lesquelles elle aurait mené l’attaque, mais Moscou a nié à plusieurs reprises avoir pris pour cible des civils.

Condamnant l’attaque, l’ONU en Ukraine a déclaré que les images des conséquences sont « absolument horribles ».

Image:

Corps sur les lieux de l’attaque





Denise Brown, coordinatrice humanitaire, s’est dite « consternée » par les informations selon lesquelles Moscou serait derrière tout cela, ajoutant que cibler intentionnellement des civils est un crime de guerre.

L’ambassadeur du Royaume-Uni en Ukraine, Martin Harris, s’est dit « horrifié » par cette attaque « barbare ».

En savoir plus sur la guerre :

Pourquoi la Russie utilise de faux avions et des navires camouflés

Trois jours de deuil pour les victimes auront lieu vendredi dans la région de Kharkiv, au sud de l’Ukraine, a déclaré le chef de l’administration militaire de la région, Oleg Sinegubov.

Un dixième du village tué Environ 500 personnes vivent à Hroza, donc environ 10 % du total a été perdu en un seul coup. Il s’agissait évidemment d’une assez grosse explosion suite à la plus grande attaque dans la région de Kharkiv depuis le début de la guerre. La taille de la zone dévastée montre que ce n’est pas seulement un missile de champ de bataille moyen qui s’est égaré. Nous avons vu des rapports selon lesquels il pourrait s’agir d’un missile Iskander, qui est un missile balistique, ou d’un missile de navire, qui ont déjà été utilisés dans ce type d’attaques. Les enquêteurs sur les crimes de guerre sont sur place, comme nous l’avons découvert en agrandissant les séquences vidéo prises après la catastrophe. On voit des hommes en uniformes sombres escalader les décombres et sur le dos de leurs vestes, il est écrit « Crimes de guerre à Kharkiv ».

L’attaque a coïncidé avec un sommet des dirigeants européens à Grenade, dans le sud de l’Espagne, au cours duquel M. Zelensky a tenté d’obtenir le soutien des alliés de l’Ukraine, en leur disant que « le terrorisme russe doit cesser ».

Hroza et d’autres parties de la région orientale de Kharkiv sont de nouveau sous contrôle ukrainien depuis septembre 2022, après avoir été occupées par la Russie au début de la guerre.

Le village se trouve à 30 km à l’ouest de Koupiansk, où M. Zelenskyy a rencontré mardi les troupes et inspecté le matériel fourni par l’Occident.

Image:

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky





La Russie, a-t-il déclaré jeudi, « n’a besoin de ces attaques terroristes et d’autres attaques terroristes similaires que pour une seule chose : faire de son agression génocidaire la nouvelle norme pour le monde entier.

« Maintenant, nous discutons avec les dirigeants européens, en particulier, du renforcement de notre défense aérienne, du renforcement de nos soldats, de la protection de notre pays contre le terrorisme. Et nous répondrons aux terroristes.

« La clé pour nous, surtout avant l’hiver, est de renforcer la défense aérienne, et il existe déjà une base pour de nouveaux accords avec des partenaires. »