Une attaque à la roquette en Irak tue un entrepreneur militaire américain

L’Iran a clairement indiqué qu’il avait l’intention de poursuivre ses représailles contre la frappe américaine de drones à Bagdad en janvier 2020 qui a tué un haut général iranien, Qassim Suleimani, et un haut responsable de la sécurité irakienne. Quelques jours après cette frappe, le gouvernement iranien a lancé des attaques de missiles contre les forces américaines sur la base aérienne d’Ain al Assad dans la province irakienne d’Anbar, blessant plus de 100 soldats.

L’attaque, rare dans la ville kurde normalement pacifique, a soulevé des tensions déjà exacerbées par les menaces de milices soutenues par l’Iran contre des cibles américaines en Irak. On ne sait pas qui l’a mené, mais les attaques précédentes ont été attribuées à des milices financées et dirigées par l’Iran.

ERBIL, Irak – Une attaque à la roquette contre l’aéroport d’Erbil, dans le nord de l’Irak, a tué lundi un entrepreneur civil de la coalition militaire dirigée par les États-Unis et en a blessé six autres, dont un membre des services américains, selon un porte-parole de la coalition.

Sangar Khaleel et

Lundi, quelques minutes après l’attaque à la roquette sur Erbil, le gouvernement régional kurde a appelé les habitants à rester à l’intérieur et l’aéroport international a annulé les vols au départ et à l’arrivée.

L’armée américaine a réduit le nombre de ses troupes en Irak à moins de 2 500 et s’est retirée de plusieurs bases au cours des deux dernières années. Il dit que l’Irak n’a plus besoin de l’aide qu’il avait dans le passé pour combattre l’État islamique, bien que les responsables américains aient reconnu que les attaques des milices ont également pris en compte la décision de déplacer des troupes vers des bases plus facilement défendues.

Le côté militaire d’Erbil l’aéroport est l’une des trois bases restantes avec un nombre important de soldats américains. Il n’était pas clair si les systèmes de défense anti-roquettes installés à la base avaient été activés par l’attaque de lundi.

La coalition n’a pas révélé la nationalité de l’entrepreneur civil tué.

Le ministère kurde de la Santé a déclaré que trois civils avaient été blessés lors de l’attaque de lundi.

Les forces de lutte contre le terrorisme kurdes ont déclaré avoir trouvé le véhicule à partir duquel les roquettes avaient été lancées, mais n’ont pas précisé où il avait été découvert.