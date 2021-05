Une attaque à la roquette du Hamas tue 2 travailleurs thaïlandais en Israël

Les travailleurs étrangers sont depuis longtemps confrontés à des conditions de vie précaires en Israël, en particulier pendant les conflits militaires. Et mardi, une attaque à la roquette du Hamas a tué deux travailleurs thaïlandais et en a blessé au moins sept autres dans une usine de conditionnement dans le sud d’Israël, ont déclaré des responsables thaïlandais et israéliens.

Les entreprises proches de la frontière avec Gaza sont autorisées à opérer si elles ont accès à un abri anti-bombes ou à une salle de sécurité, mais un responsable local a déclaré que la communauté agricole où les travailleurs thaïlandais sont morts ne disposait pas d’un tel espace.

C’est souvent le cas avec de telles configurations, a déclaré un expert de la main-d’œuvre étrangère en Israël.

«Les travailleurs thaïlandais viennent en Israël dans le cadre de programmes temporaires et vivent dans des caravanes et des conteneurs souvent surpeuplés et dans de mauvaises conditions sanitaires», a déclaré Yahel Kurlander, un chercheur de l’Université de Tel Aviv spécialisé dans les travailleurs thaïlandais en Israël.

«Ces logements ne disposent pas des salles de sécurité requises par la loi ou décrites dans les contrats de ces travailleurs, qui n’ont nulle part où se cacher», a-t-elle ajouté.