Une athlète olympique a oublié de scanner le jambon et les asperges à la caisse de Walmart – elle a été arrêtée et a perdu son emploi

Un athlète olympique a été arrêté après une débâcle dans une station de paiement en libre-service de Walmart.

Le 28 mars, la vie de l’ancienne athlète olympique Meaggan Pettipiece a basculé après avoir scanné son jambon et ses asperges à une caisse automatique Walmart dans l’Indiana. Après avoir constaté qu’elle n’avait pas scanné les articles – d’une valeur de 67 $ -, la sécurité a appelé la police, même si elle avait payé 176 $ pour les autres produits.

Lors de son arrestation, elle a déclaré aux policiers qu’elle n’était pas au courant que la machine n’avait pas enregistré les articles, mais ils ont quand même procédé à l’arrestation. Lorsque les policiers ont fouillé son sac à main, ils ont trouvé trois cigarettes électroniques jetables ainsi que deux plaquettes thermoformées non ouvertes contenant le médicament antinauséeux Zofran, ce qui les a conduits non seulement à l’accuser de vol des articles non scannés, mais également de possession de marijuana et d’une substance réglementée.

ouvrir l’image dans la galerie L’athlète olympique Meaggan Pettipiece a déclaré que sa vie était un « cauchemar vivant » après son arrestation chez Walmart (Université de Valparaiso)

Au lendemain de son arrestation, et alors qu’un torrent de gros titres parcourait l’État, Pettipiece a démissionné de son poste d’entraîneur de softball de division 1 de la NCAA à l’Université de Valparaiso.

Cependant, on a découvert plus tard que la machine n’avait pas enregistré son jambon et ses asperges lorsqu’elle les avait scannés. De plus, les cigarettes électroniques ne contenaient pas de nicotine ou de THC, et les pilules anti-nausées ne lui appartenaient pas. Elles appartenaient plutôt à un entraîneur adjoint, qui aurait demandé à l’ancienne joueuse de softball All-American de les porter pour elle pendant un match de softball quelques jours avant son arrestation.

Début septembre, l’avocat de Pettipiece avait déposé une demande de non-lieu accompagnée d’un compte rendu de l’incident du point de vue de sa cliente, d’une preuve que le médicament était le travail de son assistante et de lettres de référence. Le 19 septembre, les autorités ont abandonné les charges contre l’athlète après avoir lu le dossier, mais le mal était déjà fait.

« C’est doux-amer », a-t-elle admis à la Poste nationalet« Je suis content, bien sûr, que les charges aient été abandonnées. Ce qui est triste, c’est le tort que cela a causé à ma carrière. Cela a tout changé dans ma vie. »

« J’ai perdu ma carrière, j’ai perdu mon emploi, la vie que je construisais et cela a été vraiment difficile », a poursuivi Pettipiece, notant que lorsqu’elle a démissionné cinq mois plus tôt, c’était « un véritable cauchemar ».

L’ancien entraîneur, qui avait joué avec l’équipe nationale canadienne et aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, a dû se contenter de ramasser les morceaux de cette arrestation injustifiée.

« La communauté du softball est un groupe soudé et [the news] « C’est comme une traînée de poudre », a ajouté l’athlète olympique. « On apprend vraiment à connaître les gens qui croient vraiment en vous, qui vous font confiance et qui sont vraiment vos amis. »

Bien que les accusations aient été abandonnées, elle a déclaré craindre que les conséquences soient irréversibles.

« Le plus difficile, c’est de savoir comment faire savoir aux gens que vous êtes innocent. Et ce mal a été causé par quelque chose d’aussi ridicule », a déclaré Pettipiece, ajoutant qu’elle prévoyait de se concentrer sur sa famille. « Je ne suis pas sûre de l’avenir. Pour l’instant, je vais rester à la maison et me concentrer sur mes enfants. J’aimerais savoir dans quelle direction je vais aller. »