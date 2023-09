Une athlète américaine raconte une « histoire de rédemption » après que ses parents aient imputé son « péché » à sa malformation congénitale

L’athlète américaine Katelyn Pavey est prête à raconter son histoire.

Pavey, née avec une malformation congénitale, a déclaré à Fox News Digital qu’elle avait initialement refusé l’offre à trois reprises de créer un film basé sur l’histoire de sa vie. Pavey est devenu le premier athlète All-American de Lanesville, Indiana pour recevoir une bourse pour jouer au softball universitaire.

« Nous ne pensions pas que j’avais une histoire à partager. Ma famille ne pensait pas que nous avions une histoire. Il y a d’autres personnes, et nous ne voulions tout simplement pas être perçus comme différents, mais nous avons fini par dire oui parce que Tyler [Sansom], notre directeur, a proposé une question : « Si je peux aider à inspirer une personne, et si je peux aider à conduire une personne à Christ, le ferais-je ? Et nous avons dit ‘Oui' », a expliqué Pavey.

Le film « I Can », produit par Kappa Studios et mettant en vedette l’actrice Danner Brown dans le rôle de Pavey, est basé sur la vie de Katelyn. Il se concentre sur la liaison de ses parents, qui a conduit à une grossesse inattendue, et sur son parcours au softball.

Après la naissance de Pavey et la découverte de sa malformation congénitale – qui lui laissait un seul bras pleinement développé –, son père David a cru que c’était Dieu qui le punissait pour ses péchés. Les parents de Pavey ont quitté leur conjoint pour commencer une nouvelle vie ensemble.

« En fait, quand je suis né, ma grand-mère a dit à mon père que Dieu ne fait pas d’erreurs », a déclaré Pavey à Fox News Digital.

Selon les mots de Pavey, « I Can » est une « histoire de rédemption » sur la façon dont elle a été conçue et a surmonté son adversité.

« J’ai été conçue hors mariage à cause d’une liaison et mes parents ont longtemps porté le péché et la culpabilité, pensant que j’étais née avec un bras à cause de leur passé », a-t-elle commencé.

« Donc, le film en parle au début, puis il traverse mes années de softball et montre simplement comment, vous savez, ce péché était toujours perpétré par mes parents. Mais, vous savez, j’ai rencontré des difficultés dans le jeu. J’ai fait face à des difficultés, vous savez, avec une blessure. Et puis comment mon attitude positive a surmonté cela et a surmonté tout ce que mes parents ressentaient et donc c’est un peu comme une histoire de rédemption et une histoire de surmonter l’adversité, » Pavey a continué.

Elle a ajouté : « Je veux que les gens sachent que, vous savez, peu importe à quoi vous ressemblez, peu importe d’où vous venez, qui vous êtes, Dieu vous a créé pour une raison. Dieu vous a créé exactement comme il le voulait. Le thème du film est que Dieu ne fait pas d’erreurs. Donc, si nous croyons que Dieu a un plan pour nous, nous pouvons tout surmonter.

Malgré son handicap, Pavey est devenue une joueuse de softball à succès et a partagé avec Fox News Digital que sa foi l’avait aidée à traverser des moments difficiles.

« Donc, sachant toujours que Dieu avait un plan pour moi et ayant confiance en cela et sachant que, vous savez, le softball n’était qu’une plate-forme que je pouvais utiliser pour le glorifier et le montrer aux autres, vous savez, à travers mon jeu et à travers mon « Cela m’a vraiment aidé à jouer au softball et à savoir que j’avais une raison », a-t-elle déclaré.

Pavey a partagé qu’elle a continué à jouer au softball pour prouver aux « opposants » et aux personnes qui doutaient d’elle qu’ils avaient tort.

« Je pense simplement que c’est une histoire inspirante qui montre que, vous savez, le seul handicap dans la vie est une mauvaise attitude et que si vous continuez, et que vous avez une excellente attitude, vous pouvez tout accomplir », a-t-elle déclaré.

Pavey a commencé à jouer au softball pendant son enfance et a atteint un niveau collégial. Elle a joué au softball à la Kentucky Christian University en Grayson, Kentucky . Pavey a déclaré à Fox News Digital qu’en dehors des principes fondamentaux de l’apprentissage de ce sport avec un seul bras, entendre « les parents ou les entraîneurs » douter d’elle était un défi.

« Au cours de ma première année d’université, j’ai fini par me déchirer le LCA et c’était comme mon point de rupture. Je pensais que toute ma carrière était terminée, vous savez ? « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que ça m’est arrivé ? » Je veux dire, j’ai travaillé tellement dur en grandissant pour arriver là où j’étais, et maintenant tout m’est enlevé », a-t-elle déclaré.

Pavey a poursuivi : « Je pense que cela m’a fait réaliser que je devais me concentrer. J’ai perdu de vue Dieu et je dois me concentrer sur Lui et me concentrer sur mon amélioration. Quand j’ai fait cela, j’ai appris que, vous savez, je « On avait une histoire, j’avais une raison et je devais continuer. C’était en quelque sorte un moment décisif pour moi de continuer à pratiquer ce sport et de continuer à inspirer les gens. »

Pavey entre dans un nouveau chapitre de sa vie. Elle est diplômée de l’université et a raccroché ses crampons alors qu’elle marchait récemment dans l’allée.

« Le 15 septembre, je me marie, ce qui est fou. Notre réalisateur du film est en train de nous épouser, donc c’est plutôt cool. Le film sort le 22 septembre. Donc tout va se passer l’un après l’autre. »

« I Can » est sorti dans certaines salles du pays le vendredi 22 septembre. Pavey a partagé avec Fox News Digital que 100 % des bénéfices du film seront destinés à « aider les enfants dans le besoin ».

« C’est tout cela pour une mission », a-t-elle déclaré. « Nous allons simplement aider les autres qui n’ont pas la possibilité d’aller faire des choses, ou les enfants à qui on a toujours dit qu’ils ne pouvaient pas faire quelque chose. Nous allons donc redonner de cette façon. »

Plus de 3 000 enfants pourront voir le film gratuitement grâce à leur programme de paiement au suivant, et les producteurs reverseront les bénéfices du film à des œuvres caritatives sélectionnées pour les enfants.