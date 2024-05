Une astuce protection solaire qui vous aidera à l’utiliser plus souvent.

C’est Une choseune chronique avec des conseils pour vivre.

De nombreux dermatologues vous diront qu’avant d’envisager des sérums sophistiqués et des traitements coûteux pour préserver et embellir votre visage, il vous suffit de prendre des précautions de base de votre peau. Nettoyer et hydrater et, par exemple, tamponner un peu d’acide salicylique (pour exfolier) ira très loin. Mais peut-être le plus important : vous devez porter de la crème solaire.

La crème solaire est la crème miracle que nous tenons tous pour acquise, probablement parce qu’elle est très bon marché et qu’elle nous a été appliquée contre notre gré lorsque nous étions enfants. Il protège votre peau des effets nocifs du Étoile de 865 000 milles de large qui nous frappe chaque jour. Cela aide à prévenir cancer de la peau, taches de vieillesse et rides. Êtes-vous inquiet pour la santé de votre peau ? Utilisez un écran solaire. Êtes-vous vraiment vaniteux ? Crème solaire.

Bien que les allées des magasins puissent vous proposer une myriade d’options, la meilleure crème solaire est celle que vous appliquerez souvent et généreusement. (Un article récent d’Atlantic affirme que notre zèle national pour la crème solaire a allé trop loin; Je ne pense tout simplement pas être assez cohérent lors de l’application, même lorsque j’essaie vraiment, pour un manque l’exposition au soleil constitue un problème.) Quelles que soient votre marque et votre formule préférées – et, malgré le manque relatif d’options dans L’Amérique contre partout ailleurs sur le globe, il y en a vraiment beaucoup de nos jours, y compris des crèmes solaires qui continue clairement—l’endroit idéal pour la crème solaire est juste à côté de la porte. Et la bonne quantité est en masse.

Ici, j’ai deux suggestions spécifiques, qui ont toutes deux changé ma vie pour le mieux de manière modeste mais significative. Premièrement, disposez d’une étagère de protection solaire, où vous pourrez facilement accéder au produit et l’appliquer dès que vous quittez votre maison. (Je vis dans un appartement, j’ai donc une petite étagère flottante.) Deuxièmement, achetez une bouteille à pompe géante de ce produit – j’ai cette bouteille de 18 onces de Crème solaire Supergoop’s Play.

Ça sent bon, ça ne part pas une dominante blanche, ça joue bien avec des poils sur le visage, et les enfants aiment utiliser la pompe. Ce n’est pas la crème solaire la moins chère du marché, mais dans le grand format, elle n’est pas non plus extrêmement chère lorsque vous la décomposez en coût par once. J’ai une collection de crèmes solaires en spray de marque de pharmacie que je prendrai si je vais à la plage ou si je fais une longue course au soleil. Mais pour un usage quotidien, c’est ce qui m’a poussé à m’engager dans le habitude.