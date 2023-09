Une astuce de caméra intelligente révèle les secrets cachés de l’atmosphère du Soleil

Les scientifiques à l’origine d’une sonde d’observation du Soleil ont appliqué un simple hack à l’une de ses caméras, leur permettant d’observer des régions rarement observées de l’atmosphère du Soleil.

Grâce à l’imageur ultraviolet extrême (EUI) de Solar Orbiter, l’équipe de scientifiques à l’origine de la mission a pu enregistrer une partie de l’atmosphère du Soleil dans des longueurs d’onde ultraviolettes extrêmes. Le dernier- une modification infime de l’instrument impliquait l’ajout d’un petit « pouce » pour bloquer la lumière vive provenant du Soleil, par exemple que la lumière la plus faible de son atmosphère puisse être rendue visible.

« C’était vraiment un hack », a déclaré Frédéric Auchère, astrophysicien à l’Institut d’astrophysique de l’Université Paris-Sud en France et membre de l’équipe EUI, dans un communiqué. déclaration. « J’ai eu l’idée de le faire et de voir si ça marcherait. Il s’agit en fait d’une modification très simple de l’instrument.

EUI produit des images haute résolution des structures de l’atmosphère solaire. L’équipe derrière l’instrument a ajouté un pouce à une porte de sécurité sur EUI, qui coulisse pour laisser entrer la lumière dans la caméra afin qu’elle puisse capturer des images du Soleil. Cependant, si la porte s’arrête à mi-chemin, le pouce finit par masquer la lumière vive provenant du Disque solaire au centre afin que la lumière ultraviolette plus faible provenant de la couronne (la partie la plus externe de l’atmosphère) puisse être visible.

Une nouvelle façon de voir le Soleil

Le résultat est une image ultraviolette de la couronne solaire. Une image ultraviolette du disque solaire a été superposée au milieu, dans la zone laissée vierge par le piratage du pouce, selon l’ESA.

La couronne est généralement cachée par la lumière vive de la surface du Soleil et peut principalement être vue lors d’une éclipse solaire totale. Le hack de la caméra imite en quelque sorte le même effet de l’éclipse en bloquant la lumière du Soleil. La couronne solaire a longtemps dérouté les scientifiques car elle est beaucoup plus chaude que la surface du Soleil avec des températures atteignant 1,8 million de degrés Fahrenheit (1 million de degrés Celsius), l’un des plus grands mystères entourant notre étoile hôte.

« Nous avons montré que cela fonctionne si bien que vous pouvez désormais envisager un nouveau type d’instrument capable de réaliser à la fois des images du Soleil et de la couronne qui l’entoure », a déclaré Daniel Müller, scientifique du projet Solar Orbiter à l’ESA, dans un communiqué.

Le Solar Orbiter de l’ESA a été lancé en 2020 dans le but de capturer des images du Soleil à une distance plus proche que tout autre vaisseau spatial et d’utiliser six instruments pour percer certains des mystères de l’étoile.

