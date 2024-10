Une association de psychiatres affirme que le candidat au poste de surintendant du NC GOP a déformé sa position LGBTQ+

L’American Psychological Association a désavoué les commentaires de la candidate républicaine surintendante de l’Instruction publique de Caroline du Nord, Michele Morrow, selon lesquels la définition du groupe de « LGBTQIA » inclut la pédophilie.

Morrow a déjà affirmé que « LGBTQ+ » incluait les pédophiles, mais elle a d’abord lié l’American Psychological Association à sa position lors d’un forum organisé par la North Carolina Coalition for Charter Schools le 4 octobre.

« L’American Psychological Association dit en fait que le ‘plus’ représente toute distinction qui n’est pas représentée dans ces lettres, et la personne attirée par les mineurs est l’une des définitions de l’un de ces choix de style de vie », a déclaré Morrow. « Donc, ce que je voulais dire, c’est que nous ne pouvons pas assurer la sécurité de nos étudiants et garantir qu’ils le seront si nous autorisons une entité qui dit qu’elle accepte toutes ces personnes. »

Morrow a affirmé que « le programme LGBTQIA » dans les écoles fait que les enfants sont la proie des pédophiles. « Je ne pense pas que nous devrions parler ou promouvoir l’agenda LGBTQIA dans nos salles de classe, et c’est l’une des raisons pour lesquelles je crois que les enfants sont manipulés », a-t-elle déclaré.

Cependant, l’APA a déclaré que Morrow avait tort.

« Cette caractérisation n’est pas exacte », a déclaré vendredi la directrice principale des affaires publiques de l’APA, Kim Mills, au Charlotte Observer. « L’American Psychological Association a adopté en 2011 un résolution qui « rejette et se dissocie de toute organisation ou publication prônant l’interaction sexuelle entre enfants et adultes ».

Mills a déclaré que l’organisation réaffirme « sa position établie de longue date selon laquelle les relations sexuelles entre enfants et adultes sont abusives, exploitantes, répréhensibles et dûment punies par la loi ».

Parallèlement, l’APA a affirmé que l’identité LGBTQ est « une variation normale et positive de l’orientation sexuelle humaine » et non un trouble mental depuis 1974, selon l’organisation. Résolution sur les réponses positives appropriées à la détresse liée à l’orientation sexuelle et aux efforts de changement, adoptée en 2009.

« L’American Psychological Association s’est opposée à la stigmatisation, aux préjugés, à la discrimination et à la violence fondées sur l’orientation sexuelle et a joué un rôle de premier plan en soutenant l’égalité des droits des personnes lesbiennes, gays et bisexuelles », peut-on lire.

L’APA est une organisation scientifique et professionnelle comptant plus de 157 000 membres, dont des chercheurs, des éducateurs, des cliniciens, des consultants et des étudiants. Elle a été fondée en 1892 et est basée à Washington, DC.

Morrow affronte son adversaire Green

Demain revendiqué pour la première fois le « + » dans LGBTQ+ inclut la pédophilie sur le site de réseau social X en septembre après que son adversaire démocrate, Mo Green, ait été soutenu par Equality NC, la plus grande organisation de défense LGBTQ de l’État.

« NEWSFLASH… le ‘+’ inclut PEDOPH*L*A !! » Morrow a écrit. « Mo Green n’assurera PAS la sécurité de nos enfants ! »

Green a rapidement condamné la déclaration de Morrow, affirmant qu’elle mettait en danger les étudiants, le personnel et les parents LGBTQ.

« Chaque enfant mérite d’apprendre, et chaque membre du personnel mérite de travailler, dans un environnement sûr, accueillant et inclusif », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse le 17 septembre. « Des politiciens comme Morrow utilisent les écoles comme champs de bataille pour leurs guerres culturelles. , et c’est tout simplement inacceptable.

Morrow n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

La course est restée serrée pendant des mois, Green conservant une avance de 2 % sur Morrow en septembre, selon WRAL. données de sondage. Le jour du scrutin est le 5 novembre et le vote anticipé commence jeudi.