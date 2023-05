Une association de logement découvre le corps d’un locataire six ans après son décès

Une association de logement britannique s’est excusée après avoir découvert le corps d’un locataire dans sa maison peut-être six ans après sa mort.

« Tout le monde à Bolton at Home a été profondément choqué par cela, et nous réalisons que cela va inquiéter et bouleverser les gens d’apprendre que son corps est resté inconnu pendant si longtemps », a déclaré Noel Sharpe, directeur général de Bolton At Home, dans un communiqué.

« C’est totalement inacceptable pour nous que quelque chose comme ça se soit produit, et nous avons pris des mesures pour réduire le risque que cela se reproduise », a ajouté Sharpe. « La raison pour laquelle nous n’avons pas découvert la mort de Robert pendant si longtemps est que notre procédure précédente, tout en répondant aux exigences légales, n’était pas assez solide pour empêcher que quelque chose comme ça ne se produise. »

L’association a découvert le cadavre de Robert Alton dans son appartement. Un coroner a déterminé qu’Alton serait décédé en 2017 à l’âge de 70 ans, sa mort étant passée inaperçue puisqu’il a continué à payer un loyer par le biais de paiements de loyer automatiques financés par des allocations de logement.

Sharpe a déclaré que l’association avait trouvé Alton après avoir tenté à plusieurs reprises de le contacter et d’organiser des contrôles de sécurité du gaz.

« Des opportunités ont été manquées en repérant que quelque chose n’allait potentiellement pas », a ajouté Sharpe.

Les responsables de l’association ont également découvert une pile de courrier non ouvert d’un mètre et demi, de la nourriture périmée en 2017 et des lunettes de lecture sur un guide télévisé du 4 mai 2017, a rapporté The Guardian.

Une enquête policière n’a conclu à aucune circonstance suspecte impliquée dans la mort d’Alton, mais elle n’a pas pu déterminer une cause de décès.

« Selon la prépondérance des probabilités, M. Alton est décédé en mai 2017 », a déclaré Peter Sigee, le coroner. « Je suis convaincu que la conclusion appropriée est une conclusion ouverte. »

L’association a modifié ses procédures de perception de la taxe d’habitation, ce qui lui a permis d’accéder instantanément à son domicile et de découvrir son corps.

Sharpe a déclaré que l’association avait présenté ses « sincères condoléances » à la famille d’Alton et s’était excusée d’avoir raté les signes indiquant que quelque chose n’allait pas, a rapporté la BBC.

Le conseil de Bolton a déclaré que la mort d’Alton était un « cas tragique qui a eu un impact profond sur toute la communauté de Bolton ».

« Nous examinons actuellement le compte de M. Alton pour identifier toute opportunité manquée potentielle d’agir plus tôt », a ajouté le conseil.

« En attendant le résultat de cet examen, des mesures supplémentaires appropriées seront mises en place en vue de prévenir des cas tragiques similaires à l’avenir. »