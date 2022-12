Une association de football condamnée à une amende après un « chant terroriste » par une équipe féminine (VIDEO)

Il a été constaté que les joueurs avaient «violé les règles de conduite décente»

La Football Association of Ireland (FAI) s’est vu infliger une amende de 20 000 € (21 000 $) par l’UEFA pour ce qui a été décrit comme “la violation des règles élémentaires de conduite décente» après que plusieurs membres de son équipe féminine aient été filmés en train de chanter une chanson offensive après une victoire cruciale en qualification pour la Coupe du monde contre l’Écosse plus tôt cette année.

La chanson comportait des paroles de ‘Celtic Symphony’ du groupe folk irlandais The Wolfe Tones, avec la phrase “Ooh ah, le ‘Ra» communément admis comme étant favorable à l’Armée républicaine irlandaise (IRA), qui était un nom utilisé par diverses organisations paramilitaires en Irlande aux 20e et 21e siècles.

L’une de ces ramifications, l’IRA provisoire, s’est engagée dans une campagne terroriste de plusieurs années sur l’île d’Irlande pour protester contre la domination britannique en Irlande du Nord.

Une honte absolue que l’équipe d’Irlande Ladies chante oh a up the RA après avoir vaincu l’Ecosse montrant son soutien à une organisation terroriste. La FIFA doit punir la violation du code de conduite des chants sectaires de la FIFA. Devrait être expulsé de la Coupe du monde. pic.twitter.com/rlqNHBgL8H – Gerry McCartin (@1stfixtherapies) 12 octobre 2022

Et après que l’UEFA s’est engagée à enquêter sur l’incident, l’instance dirigeante du football européen a publié jeudi une déclaration à ce sujet.

“À la suite d’une enquête menée par un inspecteur d’éthique et de discipline de l’UEFA concernant le comportement inapproprié potentiel de joueuses de l’équipe féminine de la République d’Irlande à la suite du match retour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 contre l’Écosse le 11 octobre 2022,” ça a commencé.

“…et la procédure disciplinaire consécutive ouverte contre la Football Association of Ireland, l’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a pris la décision suivante : infliger une amende de 20 000 € à la Football Association of Ireland pour violation des règles fondamentales de conduite décente.”

Lire la suite Conor McGregor entre dans la ligne IRA de l’équipe irlandaise (VIDEO)

L’équipe féminine irlandaise et sa manager Vera Pauw ont fait part de leurs regrets face à l’incident presque dès que la vidéo est devenue virale en ligne, Pauw affirmant que la joueuse qui a filmé le clip et l’a téléchargé sur les réseaux sociaux était extrêmement affligée suite à l’incident. – qui s’est produit quelques minutes après le plus grand moment de sa carrière de footballeur.

Dans sa propre déclaration, la FAI a pris note de la sanction imposée par l’UEFA et s’est engagée à faire en sorte que ses joueurs soient conscients de leurs responsabilités à l’avenir.

“La FAI et l’équipe nationale féminine de la République d’Irlande ont présenté leurs excuses à toutes les personnes touchées par les événements après le barrage de qualification pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 contre l’Écosse à Hampden Park en octobre.,” ils ont dit.

“La FAI a assuré à l’UEFA que tous les joueurs et le personnel de toutes nos équipes internationales ont été et continueront d’être rappelés à leurs responsabilités chaque fois qu’ils représentent leur pays. La FAI ne fera aucun autre commentaire à ce sujet.”

LIRE LA SUITE: L’équipe irlandaise de football féminin s’excuse pour le chant de l’IRA (VIDEO)

Des incidents similaires ont été notés dans le football irlandais dans le passé. Il y a plusieurs années, l’actuel capitaine de West Ham et milieu de terrain international anglais Declan Rice a atterri dans l’eau chaude après avoir publié son propre message “Up the” Ra “sur les réseaux sociaux alors qu’il représentait une équipe irlandaise mineure.

Rice a remporté trois sélections seniors pour l’Irlande avant de changer d’allégeance pour l’Angleterre.