Une assistante de direction chez Uber et “introvertie” partage la stratégie LinkedIn qui a lancé sa carrière

Katie Thomas est assistante de direction chez Uber et ancienne assistante du directeur financier de Postmates.

Elle a gravi les échelons de la technologie en réseautant et en publiant fréquemment sur LinkedIn.

Elle dit que venir préparé avec des questions intelligentes et des recherches sur un cadre est essentiel pour les entrevues.

Katie Thomas est partenaire commerciale senior chez Uber depuis mars 2021, après le géant du covoiturage a acquis son ancien employeur, Postmates, pour 2,65 milliards de dollars. Avant cela, elle était l’assistante exécutive du directeur financier de Postmates.

Introvertie autoproclamée qui cherche des carrières dans des “entreprises axées sur la mission”, Thomas a fait son chemin dans Big Tech après avoir commencé comme réceptionniste pour une société de capital-investissement. Elle a dit à Jessica Vann, PDG de Maven Recruiting Group, lors d’une épisode récent du balado”Atteindre” que “prendre une photo” avec une bonne première impression – que ce soit dans la vraie vie ou en ligne – au début de sa carrière a ouvert beaucoup de portes.

Son premier conseil à quiconque débute est d’être actif sur LinkedIn et de se connecter avec des personnes dont le cheminement de carrière reflète vos objectifs. Voici comment – et ses conseils pour un entretien d’embauche dans une grande entreprise de technologie.

Soyez honnête et soyez vous-même

Quelques mois après avoir commencé son rôle chez Postmates en avril 2020, Thomas publié sur LinkedIn à propos de son “voyage inhabituel” en commençant un travail entièrement à distance, exprimant sa gratitude pour “la chance d’élargir mes horizons et de me mettre au défi”. La publication a reçu plus de 3 000 likes et 100 commentaires.

“C’était un moment inspirant”, a déclaré Thomas sur le podcast. Depuis lors, a-t-elle ajouté, elle a élargi son profil à plus de 2 200 abonnés en “reconnaissant ma valeur et les réalisations que j’ai faites”.

Pour tous ceux qui essaient d’être plus actifs sur la plate-forme, elle a mis en garde contre la copie de la façon dont les autres s’engagent. “Soyez aussi authentique que possible dans les choses que vous aimez et les choses que vous commentez, les personnes avec lesquelles vous vous connectez”, a-t-elle déclaré.

Envoyez votre message partout

Le poste de Thomas chez Postmates était également la première fois qu’elle assistait quelqu’un dans la suite C. Alors, désireuse de trouver un mentor qui pourrait la guider dans ce nouveau défi, Thomas a envoyé un message à environ 30 à 40 assistants de direction qui ont soutenu les directeurs financiers de l’industrie technologique.

Elle a dit qu’elle leur avait dit que c’était la première fois qu’elle travaillait dans la technologie et pour une suite C et qu’elle avait demandé des trucs et astuces. Elle a ajouté que bien qu’elle n’ait reçu que quelques réponses, “ces quelques personnes avec lesquelles j’ai pu me connecter, je me connecte toujours à ce jour”.

Ces contacts, a-t-elle dit, sont restés parmi ses “plus grandes pom-pom girls” alors qu’elle passait à de nouveaux rôles dans l’industrie.

Soyez audacieux d’une manière qui fonctionne pour vous

Thomas a déclaré qu’elle trouvait souvent les événements de réseautage et de travail épuisants, il était donc crucial de trouver “la bonne méthode ou l’outil qui fonctionne pour vous”.

Une fois, alors qu’il remplaçait quelqu’un en congé, Thomas a dû reprogrammer une réunion de direction avec Salesforce. Thomas a recherché sur Google l’assistante de direction de Salesforce et a constaté qu’elle avait un parcours impressionnant.

“Elle était là où je voulais être dans cinq ou 10 ans”, a déclaré Thomas. Obtenir une “bonne ambiance” des échanges de courriels, a déclaré Thomas, elle a demandé si l’autre assistante exécutive voulait prendre un café ou une boisson.

“Le pire qu’ils puissent dire, c’est non”, a déclaré Thomas.

Thomas a dit qu’ils étaient allés boire un verre quelques semaines plus tard et que l’assistante de direction “m’avait vraiment aidé à réfléchir à ce que seraient mes prochaines étapes”.

Thomas a crédité cette expérience de l’avoir poussée à être plus audacieuse en ce qui concerne LinkedIn et d’autres opportunités de réseautage.

Préparez-vous avec des points de discussion

Thomas a déclaré que la positivité est sa superpuissance dans les entretiens pour des rôles dans la technologie. “Les gens comprennent qui je suis dès le départ, et que parfois cela peut ne pas fonctionner pour tout le monde”, a-t-elle déclaré. Mais en étant authentique, a ajouté Thomas, elle peut “éliminer” les personnes pour lesquelles elle n’aimerait peut-être pas travailler.

Poser des questions intelligentes est également crucial. “Il est facile de se faire poser des questions tout le temps et de ne pas venir préparé avec les vôtres”, a déclaré Thomas. Certaines de ses questions préférées sont “Combien de temps passez-vous avec vos subalternes directs ?” « Quelles sont vos priorités dans votre entreprise ainsi que dans votre vie personnelle ? » et “Y a-t-il d’autres assistants de direction avec lesquels je pourrais travailler ?”

Si la réponse à la dernière question est oui, dit Thomas, elle se demandera : “Sont-ils également enthousiasmés par leur croissance ? Sont-ils prêts à m’aider et à m’aider à comprendre ce qui se passe ?”

Elle a ajouté que les assistants de direction devraient être préparés avec “des raisons pour lesquelles vous voulez travailler là-bas et ce qui est important pour vous et les choses qui vous passionnent dans ce que fait cette entreprise”.

Elle a dit que d’après son expérience, les intervieweurs veulent entendre parler des idées et des objectifs d’une personne interrogée – ce vers quoi ils travaillent et s’ils vont s’associer à l’exécutif et les faire correspondre en termes de travail acharné et de soins. “Je m’assure toujours de rechercher ce qu’ils font et les choses pour lesquelles je veux aider”, a déclaré Thomas.

Thomas a déclaré que trouver le bon cadre pour “grandir avec moi” a été une autre clé de son succès. Cela signifie soutenir quelqu’un qui comprend ses objectifs – dont l’un, a-t-elle dit, est de “travailler avec d’autres personnes aimables”.