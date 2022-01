Une assiette de feuilles et de fruits servis à un invité végétalien au mariage et Twitter ne l’a pas

Le véganisme est un concept et un choix qui divise les gens. Régime alimentaire dépouillé de tous les produits laitiers et carnés, le véganisme gagne progressivement en popularité et, en même temps, en discorde pour ses caractéristiques nutritionnelles discutables. Les gens préfèrent également cette forme de régime pour s’aligner sur les voies environnementales et éthiques, car un régime végétalien n’utilise aucun produit d’origine animale. Avec une population aussi divisée en matière de régime alimentaire, il est difficile de trier un menu si l’on organise un festin lors d’une réception, disons un mariage. Il est seulement intelligent et sûr d’inclure quelque chose pour tout le monde. En conséquence, un menu de mariage a vu un plat végétalien dans la liste des aliments et a ensuite fait son chemin dans l’assiette de l’un des participants.

La photo du plat a été partagée sur les réseaux sociaux et a suscité des réactions étonnantes de la part des internautes qui avaient des sentiments mitigés en voyant la concoction végétalienne dans l’assiette. La photo a été partagée par un utilisateur qui, apparemment, est végétalien. Partageant l’image, l’utilisateur, dans la légende, a écrit : « Option végétalienne lors d’un mariage ».

À première vue, le plat semble mal présenté car les ingrédients sont assemblés au hasard les uns sur les autres. Il contient une assiette de Rocket Plant, alias Roquette, couvrant plusieurs morceaux de melons et des éclaboussures de ketchup. Regarde:

Depuis son partage, l’image a reçu environ 4 000 impressions impliquant des likes, des citations de tweets et des retweets. La réaction des internautes a valu chaque défilement.

Un utilisateur s’est rappelé comment il avait été dans une telle situation plusieurs fois auparavant.

Selon un utilisateur, servir un tel plat n’est rien de moins qu’un crime de haine.

Cet utilisateur a souligné le plat mal présenté et a écrit: « C’est comme s’ils avaient arraché des mauvaises herbes au hasard et mis le tout dans une assiette. »

Voici quelques autres réactions à l’image :

Je viens de réaliser que l’invitation au mariage de ma sœur ne mentionnait même pas la nourriture. Y aura-t-il des options végétaliennes décentes ou vais-je commander de la nourriture sur place ? https://t.co/YEI8yVK9H0– BackTheBill (@ThusSpokeStella) 23 janvier 2022

Que pensez-vous du plat ? Dites-le, en particulier aux végétaliens.

