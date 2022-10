Une artiste montréalaise voit grand avec ses créations miniatures

Une artiste montréalaise commence à attirer l’attention sur ses petites créations. Ce qui a commencé comme un projet passionnant devient rapidement un travail à temps plein.

Marina Totino passe des jours, des semaines et des mois à créer minutieusement des miniatures incroyablement détaillées.

“Quand j’ai commencé, j’étais très frustré, je n’avais pas beaucoup de patience”, a déclaré Totino à Global News. « Les petits morceaux sont si fastidieux à assembler. je les laisse tomber. Ils volent à travers la pièce.

Il est difficile d’imaginer être assez patient pour créer de l’art si petit mais si riche en détails. Parmi les créations de Totino figurent un tourne-disque vinyle à peine aussi gros qu’un dollar et une Super Nintendo d’un quart de taille.

Totino se fait rapidement un nom avec ses miniatures surréalistes et effrayantes.

Sa dernière concoction, 20 minuscules machines à laver industrielles qui feront partie d’une laverie effrayante qu’elle prévoit de faire ses débuts en ligne à temps pour Halloween.

L’histoire continue sous la publicité

« Qui aurait pensé que les gens aiment les petites choses ? Dit-elle avec un sourire.

Dans une minuscule salle de télévision qu’elle a créée, chaque détail est pris en compte, avec des mini-cassettes VHS jonchant le sol et de la lumière s’échappant d’une minuscule boîte dans le coin.

Un magasin de vidéos rétro a été la pièce qui l’a fait passer de l’adolescence à la puissance.

“J’ai grimpé en flèche à travers ça. Ça n’a cessé de monter depuis », a déclaré le natif de Dollard-des-Ormeaux qui a étudié le cinéma à l’Université Concordia.

Elle a sculpté à la main la texture de brique extérieure du magasin dans de la mousse, a fabriqué une mini échelle jusqu’au toit avec de minces morceaux de bois et a décoré la façade avec des arbustes miniatures, des mégots de cigarettes et un morceau de litière.

L’intérieur de la vidéothèque comprend 460 boîtiers de DVD personnalisés pas plus gros qu’un ongle, tous ornés de couvertures de vrais films. Il a fallu plus d’un mois de précision microscopique pour créer.

“Construire des miniatures m’a en fait aidé à être plus calme sur la route. Cela m’a aidé à rager au volant », a-t-elle plaisanté sur le calme nécessaire pour faire un tel travail.

Après avoir quitté un emploi qu’elle n’aimait pas, une Totino au chômage a décidé de se concentrer sur l’art miniature. Le magasin de vidéos est sorti de cette époque

L’histoire continue sous la publicité

Elle en a posté une vidéo sur TikTok, et à sa grande surprise, elle est devenue virale, recueillant plus de 6,9 ​​millions de vues et 1,8 million de likes.

“Je me souviens quand la vidéo est devenue virale, j’étais un peu cloué au lit pendant une semaine. Je n’ai rien posté pendant une semaine. Je ne savais pas quoi faire parce qu’il y a tellement de regards sur toi maintenant », a-t-elle déclaré après avoir été submergée par sa soudaine popularité.

Elle a rapidement accepté sa nouvelle renommée et a commencé à se faire demander de créer des minis pour des émissions de télévision, des jeux vidéo et plus encore.

“Mon objectif dans la fabrication de miniatures en ce moment est de faire des clips vidéo et de commencer à me mettre au stop motion. C’est mon objectif à long terme et de faire peut-être quelques publicités avec des miniatures », a-t-elle expliqué.

Le petit art permet à cet artiste montréalais de rêver grand.