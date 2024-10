Une artiste féministe de renom revient sur son travail sur 41 ans

« Lessa Streifler : The Performance of Being » est la plus récente exposition du Moose Jaw Museum and Art Gallery (MJMAG) et se déroule du vendredi 27 septembre au dimanche 8 décembre.

MOOSE JAW – L’artiste Leesa Streifler est ravie que de nombreuses œuvres d’art qu’elle a créées au cours des 41 dernières années – y compris certaines qu’elle n’a pas vues depuis des décennies – soient désormais exposées et présentent sa vision du corps humain.

« Lessa Streifler : The Performance of Being » est la plus récente exposition du Moose Jaw Museum and Art Gallery (MJMAG) et se déroule du vendredi 27 septembre au dimanche 8 décembre.

Plus de 100 œuvres d’art en techniques mixtes des années 1980 composent aujourd’hui l’exposition et sont divisées en thèmes de Mémoire et innocence ; Peur, anxiété, chagrin et rage ; Performativité ; et Le Carnavalque.

L’exposition met en valeur l’intérêt de Streifler pour l’« altérité », représentant la performance de genre, le contrôle social et la politique du corps, le patriarcat, la maternité, les corps marginalisés et non conformes, ainsi que les étapes de la vie, y compris le vieillissement.

Le MJMAG a organisé une réception d’ouverture vendredi soir, au cours de laquelle ont été commentés Streifler, les conservateurs Wayne Baerwaldt et Jennifer McRorie et l’historienne de l’art Joan Borsa. Il y a également eu un spectacle de danse contemporaine d’Anastasia Evsigneeva.

MooseJawToday.com a rencontré l’artiste née à Winnipeg le 26 septembre après avoir fait une visite à une classe du Riverview Collegiate.

Au début

Streifler — considérée comme l’une des principales artistes féministes du Canada — a obtenu son baccalauréat à Winnipeg à la fin des années 1970 et sa maîtrise à New York au début des années 1980. Elle a organisé une exposition dans la Big Apple, mais en raison de la qualité des œuvres, elle ne la considérait pas comme une exposition professionnelle.

Cependant, en 1985, un mentor de Winnipeg lui a demandé si elle souhaitait présenter son travail dans sa galerie, alors elle a accepté. Elle est ensuite devenue professeure à l’Université de Regina en 1986 et y est restée jusqu’en 2019.

Figures humaines

Streifler, 67 ans, a expliqué que son travail était autrefois plus abstrait mais toujours figuratif et traitait de « la figure » – généralement sa figure, ce qui arrivait aux figures, l’effet que le monde et l’environnement avaient sur ces êtres, et ce que ces figures. pensé au monde.

De plus, les œuvres d’art présentaient les interactions entre les couples et leur amour, leur sexualité, leur intimité et leur romance. Ils ont également abordé des sujets sur l’identité, qui, selon Streifler, reflètent ses efforts pour comprendre son identité en tant que femme.

«Je suis une fervente féministe», a déclaré la Winnipegoise, soulignant qu’elle avait découvert la deuxième vague du féminisme à l’université dans les années 1970 et qu’elle avait commencé à en apprendre davantage sur les femmes artistes.

L’influence du féminisme

Au fur et à mesure que Streifler grandissait et mûrissait en tant que femme, elle réalisa que les expériences des autres femmes étaient importantes, alors qu’elles étaient différentes de celles des hommes et méritaient d’être représentées. Cependant, ces sentiments étaient impopulaires.

Le monde de l’art disait alors aux femmes que des sujets tels que la maternité, les problèmes domestiques, la conscience de soi et le corps féminin n’étaient pas importants.

«Même la couleur. Par exemple, utiliser la couleur rose n’était pas considéré comme trop sérieux. Par exemple, les jolies couleurs qui étaient très jolies et que j’avais tendance à apprécier dans mes vêtements ou dans ma vie de fille n’étaient pas considérées comme des choses sérieuses », a déclaré Streifler, soulignant que le mouvement féministe avait changé tout cela.

Les premiers travaux de Streifler exprimaient sa colère envers le traitement réservé par la société aux femmes et à « l’autre », tandis que ses travaux récents mettent en valeur sa nature plus compatissante.

Elle a attribué cette évolution au fait de vieillir et d’avoir plus d’autonomie et de pouvoir dans sa vie. Cependant, elle voit toujours l’injustice dans le monde, de sorte que la colère est toujours là mais moins prononcée.

« Je les ai toujours tous les deux. Mais les proportions ont un peu changé… », a-t-elle remarqué. « Mais maintenant, je veux rentrer chez moi et travailler sur les guerres qui font rage dans le monde (et sur l’impuissance, la peur et le manque de contrôle qui en découlent). Et ça va être en colère, donc c’est quelque chose de subtil.

« Ce n’est pas que du noir et blanc, n’est-ce pas ? Il y a tellement de sentiments que vous ressentez à propos de la vie.

Le corps et le vieillissement

Les travaux les plus récents de Streifler se sont concentrés sur les femmes et le vieillissement, leur force et leur anatomie. Elle a noté qu’elle est fascinée par la façon dont le corps change et qu’elle le dessine continuellement pour mieux le comprendre.

Ces dessins s’améliorent, mais c’est difficile car elle avait un « corps plus idéalisé » en tant que femme plus jeune et ne s’est jamais concentrée sur les personnes âgées. De plus, l’histoire de l’art présente généralement des « corps magnifiques », elle avait donc peu d’exemples de corps plus âgés à étudier.

« Il est très difficile de dessiner une peau qui s’affaisse (et) présente des rides et… comment la structure du corps change, la posture et tout », a déclaré Streifler.

L’artiste a créé un art axé sur la maternité, alors qu’elle dessinait très peu de corps masculins car elle ne « connaissait pas la réalité d’être un homme ».

Oeuvres d’art collectées

Streifler se dit ravie que de nombreuses œuvres d’art qu’elle a créées au cours de quatre décennies se trouvent désormais au même endroit, tout en reconnaissant diverses galeries d’art et musées nationaux et provinciaux pour les avoir maintenues en bon état. Environ 85 pour cent provenaient de ces lieux, tandis que 15 pour cent provenaient de sa collection personnelle ; elle était soulagée de libérer de l’espace dans son studio pour pouvoir créer davantage.

Elle a également apprécié que McRorie et Baerwaldt aient écrit des mots si flatteurs en décrivant l’exposition.

« C’est très génial. Je veux dire, c’est… une leçon d’humilité… », a déclaré Baerwaldt.

Streifler vit maintenant à Winnipeg et est mentor au sein d’une organisation féministe appelée Mentoring Artists for Women’s Art (MAWA). Elle continue de créer de l’art et écrit pour un magazine artistique canadien.

Visite www.mjmag.ca pour plus d’informations.