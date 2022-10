Une artiste écossaise crée des bijoux en utilisant des bactéries de son propre corps

La majorité des gens trouvent la simple mention de bactéries désagréable, mais un artiste écossais les a utilisées pour fabriquer des bijoux à la place. Chloe Fitzpatrick est une designer qui a créé une ligne de bijoux en cultivant des couleurs distinctes à partir de micro-organismes. Fitzpatrick utilise les bactéries trouvées sur les plantes ainsi que son propre corps.

“Les bactéries sont stéréotypées grossières, mais j’essaie de montrer leur beauté”, a-t-elle déclaré à BBC Scotland.

En collaboration avec des scientifiques de l’Université de Dundee, son alma mater et de l’Institut James Hutton, Fitzpatrick a fait pousser des colonies bactériennes colorées en les nourrissant d’agar. Une fois que les colonies bactériennes se sont développées, elle sélectionnait les couleurs qu’elle aimait et transférait les colonies dans des boîtes de pétri d’agar fraîches. Ces colonies sélectionnées ont été autorisées à se développer pendant une semaine avant que Fitzpatrick ne les utilise pour colorer des bijoux ou des vêtements.

“Une fois que les colonies colorées ont poussé, de la résine UV a été versée sur les plaques, mélangée et placée dans un moule en caoutchouc puis scellée avec du brillant”, a expliqué l’institut.

Elle a découvert que les bactéries de différentes régions de son corps produisaient des couleurs distinctes. Elle a développé la couleur rose en utilisant les bactéries qui se sont développées sur son pied et la couleur orange a été développée à partir d’un prélèvement de ses cils. En utilisant ces couleurs, elle a pu fabriquer des «pierres précieuses» en résine ainsi que d’autres bijoux comme des bagues.

En plus de travailler avec l’Université de Dundee et l’Institut James Hutton, Fitzpatrick a également documenté son parcours sur TikTok où elle a réussi à gagner 106 000 abonnés. Certaines de ses vidéos ont même reçu plus de 10 millions de vues.

En plus de fabriquer des pièces uniques, Fitzpartrick a entrepris le projet pour aider les individus à comprendre la présence souvent ignorée des bactéries. Malgré le fait que les bactéries sont partout autour de nous, la plupart des gens y pensent rarement. Elle soutient que les micro-organismes ont un énorme potentiel pour servir de substituts plus respectueux de l’environnement aux colorants et pigments chimiques.

