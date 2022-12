Une arnaque de chien perdu fait le tour des groupes de médias sociaux Okanagan-Shuswap

Un message apparemment bien intentionné sur un chiot perdu partagé localement sur les réseaux sociaux a été identifié comme une arnaque dans toute la province et au-delà.

Partagé à l’origine sous le nom de Nicky Tim, le même message a été publié au moins 30 fois sur des groupes d’achat et de vente Facebook dans l’Okanagan-Shuswap, ainsi que sur des groupes à Edmonton et Airdrie, en Alberta. Les messages apparaissent également dans un groupe «Sydney yard sale» en Nouvelle-Écosse. Il présente un chien différent, mais le libellé et la demande du message sont les mêmes.

Deux escroqueries de chien perdu publiées sur Facebook le 30 novembre 2022. (Photos Facebook)

Bien que les messages n’incluent aucune demande spécifique en plus de “remonter” le message pour essayer de réunir le chien et le propriétaire, il existe plusieurs possibilités d’escroquerie.

La résidente inquiète Mandy Toner a entendu parler d’histoires similaires dans lesquelles l’affiche d’escroquerie répondra aux personnes intéressées à adopter le chien si les propriétaires d’origine ne sont pas trouvés, et demandera des «frais de relogement» pour leur implication dans l’adoption. . Une fois le dépôt en ligne effectué, la publication Facebook et l’escroc disparaîtront.

Un autre itinéraire que les escrocs peuvent emprunter consiste à obtenir une adresse e-mail des utilisateurs concernés et à essayer de se connecter avec cet e-mail, puis à demander le code demandé qui vous permet de changer votre mot de passe. Si une personne est suffisamment préoccupée par sa sécurité sur Internet ou n’est pas très informée, elle peut envoyer le code. Les escrocs enverront également un lien qui demande l’accès via votre compte Facebook ou l’e-mail associé, et bien que cela semble légitime, Facebook n’envoie pas ce type d’authentification à deux facteurs via des messages privés.

Cette astuce peut être utilisée chaque fois qu’il y a une communication directe en ligne, mais cette arnaque particulière cible les amoureux des animaux.

Meranda Dussault, directrice du BC SPCA Shuswap Community Animal Centre, a déclaré que le sauvetage n’avait fait l’objet d’aucun rapport de chien perdu étrange, et certainement aucun qui corresponde aux photos dans les messages de l’escroc. Cependant, elle sait que les escroqueries sévissent en ligne et rappelle aux gens de contacter la SPCA ou un autre refuge pour animaux s’ils ont besoin d’aide avec un animal perdu. Ces organisations travaillent avec des professionnels et ont des réseaux en place pour réunir les propriétaires et les animaux de compagnie et bien sûr pour trouver de nouvelles maisons aux animaux abandonnés.

“Ne vous engagez pas dans des publications sur les réseaux sociaux qui offrent très peu d’informations et sont de nature générique”, est le conseil de Dussault.

“Ne divulguez jamais vos informations personnelles, peu importe à quel point vous vous sentez passionné par l’animal qui a été posté. Les escrocs sont souvent des penseurs créatifs et savent tirer sur les cordes de votre cœur. »

Ne divulguez jamais d’informations personnelles, n’envoyez pas d’argent ou n’arrangez jamais une rencontre en ligne avec quelqu’un que vous ne connaissez pas en personne. Si une publication semble suspecte de quelque manière que ce soit, y compris si les commentaires sont désactivés ou si le profil de la personne contient peu ou pas d’informations, ne vous engagez pas et ne signalez pas le compte.

