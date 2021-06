Une armée sera déployée au Bangladesh pour appliquer un verrouillage strict de Covid-19

Dans un communiqué publié mercredi, le gouvernement a déclaré que des troupes seraient vues dans les rues du Bangladesh jeudi pour faire respecter le dernier verrouillage du pays, au milieu de la flambée des infections. « Personne ne sera autorisé à sortir sauf en cas d’urgence pendant cette période », il a dit dans un communiqué.

L’État a réimposé des restrictions strictes pendant une semaine, après un pic record de cas au cours des derniers jours. Tous les bureaux et transports doivent fermer pendant cette période, et les usines sont autorisées à rester ouvertes tant qu’elles respectent les protocoles sanitaires. L’industrie de la confection du pays emploie plus de quatre millions de personnes.

La déclaration de mercredi a confirmé des commentaires antérieurs, cités par le Guardian, du secrétaire du Cabinet Khandker Anwarul Islam, qui a déclaré aux journalistes lundi soir que les forces armées seraient en patrouille : « Si quelqu’un ignore ses ordres, une action en justice lui sera ouverte. »

La frontière du Bangladesh avec l’Inde a été fermée en avril pour empêcher la propagation de la variante Delta, bien que le commerce se poursuive. Cependant, le pays a connu une grave vague de nouvelles infections, enregistrant mardi 7 666 nouveaux cas et 112 décès.

Sa campagne de vaccination a été gravement entravée par l’interdiction d’exporter des vaccins par l’Inde. À ce jour, environ 3 % seulement des 170 millions d’habitants du pays ont été complètement vaccinés.

