MIAMI (AP) – Jenn Greenberg est très occupée à aider sa maternelle avec des cours virtuels et à s’occuper d’un enfant en bas âge dans sa maison en Floride. Mais d’une manière ou d’une autre, elle a également trouvé le temps d’aider des dizaines de personnes âgées qu’elle n’a jamais rencontrées à naviguer dans le processus déroutant et souvent chaotique d’obtention d’un vaccin COVID-19.

Greenberg fait partie d’une force de volontaires de 120 membres aidant les résidents du sud de la Floride de 65 ans et plus à surmonter les obstacles intimidants des systèmes d’enregistrement gérés par l’État qui sont mal organisés et reposent fortement sur une technologie qui leur ressemble souvent à une langue étrangère.

Le problème est apparu dans de nombreux États, où l’absence d’un système national rationalisé a forcé les gouvernements locaux à bricoler à la hâte un patchwork déroutant de plans de distribution et d’administration des vaccins.

«J’ai réalisé combien d’obstacles étaient en place, ce qui rendait très difficile la planification des rendez-vous», a déclaré Greenberg, 36 ans, qui a été inspirée à offrir ses services après avoir vu combien de travail il fallait pour que ses propres parents et grands-parents s’inscrivent.

«Malheureusement, de nombreuses personnes sont dans le besoin», a-t-elle déclaré.

Lorsque la Floride a élargi l’admissibilité au vaccin à la population âgée en général à la fin de décembre, les personnes âgées anxieuses ont campé pendant la nuit sur les sites de vaccination, les lignes téléphoniques ont sonné sans réponse et les sites Web se sont effondrés.

De nombreux aînés ont également été gênés d’avoir à s’inscrire en ligne au lieu de prendre rendez-vous par téléphone ou en personne.

Reconnaissant la nécessité de simplifier le processus, le directeur de l’école Russ Schwartz et l’infirmière autorisée Katherine Quirk de Parkland ont créé la page d’information sur la vaccination COVID-19 du sud de la Floride sur Facebook.

D’abord mise en place le mois dernier, la page a été conçue pour être un guichet unique pour les seniors – un endroit où ils pourraient trouver toutes les informations dont ils avaient besoin pour s’inscrire aux photos. Le groupe Facebook a alerté les membres lorsque les hotlines de vaccination listaient les places disponibles ou lorsqu’un site Web était sur le point d’accepter des réservations.

Les organisateurs de la page ont vite découvert, cependant, que les personnes âgées ne sont pas nécessairement collées à leurs téléphones portables et ordinateurs portables, et qu’il leur serait beaucoup plus facile si quelqu’un pouvait s’inscrire en leur nom.

L’histoire continue

«Beaucoup de nos aînés, lorsqu’ils utilisent leur téléphone portable, vous leur dites de vous envoyer une photo ou d’accéder à une application et ils ne peuvent pas», a déclaré Schwartz. «Cela leur prend plus de temps. Ce n’est tout simplement pas leur langue.

Le bénévolat est devenu un travail à plein temps pour certains des participants du groupe alors qu’ils basculent entre les plates-formes d’enregistrement en ligne des hôpitaux, des épiceries et des gouvernements de comté; vérifier les fournitures de vaccination de l’État et appeler à plusieurs reprises les lignes d’assistance surchargées.

Actuellement, environ 3 000 personnes âgées attendent que l’un des 120 bénévoles les aide. Pour renforcer ses efforts, le groupe encourage également les jeunes utilisateurs de Facebook à participer et à aider leurs parents plus âgés à naviguer dans les systèmes en ligne.

«Nous sommes très fiers de la façon dont nous avons pu aider, mais cela a été écrasant», a déclaré Quirk.

Les boîtes de réception des membres du groupe sont remplies de courriels les remerciant de leur aide et affichant des photos d’étrangers avec leurs manches retroussées alors qu’ils se préparent à recevoir les photos convoitées.

Georgie DeNitto a pleuré après qu’un bénévole lui ait dit au téléphone qu’elle recevrait une injection dans les deux prochains jours. La résidente de Wellington, en Floride, âgée de 72 ans, a déclaré que son petit-fils de 14 ans l’avait appelée après avoir été vaccinée.

« Il a dit: » Je ne peux pas attendre, parce que je ne vous ai pas vu et maintenant vous pouvez venir chez moi « , a déclaré DeNitto, sa voix lourde d’émotion. » Et il vit à huit minutes de là. «

Des groupes de volontaires similaires ont vu le jour dans le New Jersey et en Pennsylvanie, et des volontaires potentiels en Géorgie et dans le sud de la Californie ont demandé des conseils pour les établir dans ces États, a déclaré Schwartz.

La représentante de l’État de Floride, Anna Eskamani, une démocrate d’Orlando, est préoccupée par le fait que la majorité des vaccins dans son État semblent être disponibles via des plateformes en ligne et que les autorités locales se fient trop aux réseaux sociaux pour alerter les électeurs de la disponibilité des vaccins.

Elle dit que les systèmes affectent non seulement négativement les personnes âgées, mais exacerbent également les revenus et les disparités raciales. Eskamani dit que les communautés plus riches voient déjà une couverture vaccinale plus élevée que les quartiers à faible revenu.

«Il devrait y avoir une numérotation automatique, il devrait y avoir des coups de porte. Nous devrions aller dans les communautés », a-t-elle dit. «Les gens sentent que c’est comme un jeu télévisé, comme une course et que ça ne devrait pas être comme ça. Il devrait s’agir d’une approche plus réfléchie et stratégique centralisée. »

Un nouveau système en ligne lancé vendredi dernier par le gouvernement de l’État pour permettre aux résidents de se préinscrire aux rendez-vous pour un vaccin contre le coronavirus visait à centraliser les efforts, mais il ne fait pas correspondre les gens à tous les différents endroits où ils pourraient se faire vacciner.

Pendant ce temps, les vaccins vont être gaspillés. La semaine dernière, les responsables de l’État de Floride ont reconnu que 3344 doses de vaccin avaient été gâtées, en partie parce qu’elles n’avaient pas été utilisées assez rapidement avant que le médicament ne se détériore.

Des bénévoles comme Greenberg, Schwartz et Quirk contribuent à changer cela. Ils sont devenus le premier point de contact pour certains prestataires de vaccination qui comptent sur eux pour trouver des patients qui peuvent se présenter à la dernière minute pour recevoir les doses restantes qui, autrement, devraient être jetées.

Récemment, Greenberg a pu enrôler rapidement 105 personnes âgées pour une clinique de vaccination le lendemain dans un centre communautaire à Hollywood, en Floride, où les responsables craignaient de ne pas pouvoir utiliser les doses restantes.

Une autre fois, elle a retrouvé un homme qui avait écrit une lettre au rédacteur en chef du South Florida Sun-Sentinel parce qu’il n’avait pas pu prendre rendez-vous pour sa femme de 65 ans, qui souffre du syndrome de détresse respiratoire aiguë. .

« Nous essayons simplement de recevoir des coups de feu », a déclaré Greenberg. «Il est rare de trouver un endroit où vous pouvez faire du bénévolat où vous vous sentez tellement connecté aux personnes que vous aidez.

La journaliste d’Associated Press Anila Yoganathan à Atlanta a contribué à ce rapport.