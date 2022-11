Une arme de poing retrouvée dans du poulet cru dans les bagages d’un voyageur à l’aéroport de Floride

Des agents de sécurité d’un aéroport du sud de la Floride ont signalé avoir trouvé une arme de poing cachée dans un poulet cru emballé dans les bagages d’un voyageur.

La Transportation Security Administration a publié lundi des photos de l’arme à feu et de la volaille sur son compte Instagram officiel. L’arme a été récupérée à l’aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood.

Le message n’a pas identifié le voyageur qui transportait l’arme ni si des arrestations ont été effectuées.

Selon la TSA, la viande fraîche, les fruits de mer et les autres aliments non liquides sont autorisés dans les bagages à main et les bagages enregistrés, à condition qu’ils soient emballés dans de la glace. Les armes à feu non chargées peuvent être transportées dans des bagages enregistrés, mais elles doivent être déclarées au guichet et emballées dans un conteneur à parois rigides verrouillé.

Dans un autre incident, un couple marié a été arrêté à l’aéroport international Indira Gandhi (IGI) ici pour avoir prétendument tenté de faire passer 45 armes de poing dans le pays, ont annoncé mercredi les douaniers. Les responsables qui ont procédé à l’arrestation ont déclaré qu’un rapport balistique confirmera si les armes sont réelles ou non.

“Mais dans un rapport préliminaire, la Garde nationale de sécurité (NSG) a confirmé que les armes sont pleinement fonctionnelles”, a déclaré un responsable. L’accusé, qui est arrivé lundi de Ho Chi Minh-Ville au Vietnam, avait été placé sous surveillance par les autorités.

Le duo mari et femme était accompagné de leur petite fille. Le passager masculin transportait deux valises à roulettes, qui lui ont été remises par son frère aîné qui était arrivé de Paris presque à la même heure et le jour où le vol du couple en provenance du Vietnam a atterri ici, a indiqué le service des douanes dans le communiqué.

Le frère aîné, après avoir remis les sacs à roulettes, s’est échappé de l’aéroport, a-t-il ajouté. La passagère a également participé activement à ce plan en aidant son mari à retirer et à détruire les étiquettes des deux sacs à roulettes contenant les armes à feu, selon le communiqué.

(Avec entrées PTI et AP)

