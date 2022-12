Une architecte américaine explique comment elle a conçu l’école ovale pour filles du Rajasthan

L’architecte américaine Diana Kellogg, connue pour sa conception de la Rajkumari Ratnavati Girls ‘School, a expliqué comment elle a eu l’idée derrière la structure. Construite dans le désert du Thar dans le district de Jaisalmer au Rajasthan, l’école de filles Rajkumari Ratnavati à Jaisalmer est une merveille architecturale unique qui reste fraîche dans la chaleur torride du Rajasthan sans avoir besoin de climatiseurs. Il a été construit dans une forme ovale et les murs sont constitués de 3 couches de grès, de marbre et de plâtre à la chaux pour refléter les rayons du soleil et les fenêtres sont faites à une hauteur de 6 pieds pour éloigner le soleil des étudiants.

Diana, a récemment pris son compte Instagram officiel et a partagé une vidéo de la même chose. Elle a expliqué qu’elle avait examiné les symboles féminins à travers les cultures lorsqu’elle avait commencé le processus de conception du bâtiment. “C’était incroyable de voir le bâtiment et mes rêves se manifester… et pour moi, tout le projet est une question de connectivité – une école devient une communauté et la communauté une ville et ainsi de suite”, a-t-elle écrit dans la légende.

Regarde:

L’école dispose également de panneaux solaires sur son toit pour fournir de l’énergie verte et récolte également l’eau de pluie. Au départ, elle considérait la forme ovale du bâtiment comme un œuf ou un utérus, mais au fur et à mesure que le projet avançait, elle le considère comme une graine. “Une graine qui s’étend comme des ondulations d’eau à travers nos océans communaux, sans fin… en regardant le bâtiment grandir, j’ai vu ces connexions s’étendre. Mon espoir est pour l’infini”, a-t-elle écrit sur Instagram.

La vidéo est maintenant devenue virale et compte plus de 3,3 000 likes. « Jaiselmer lui-même a des vibrations spirituelles… Et il attire des âmes pures comme Dina maam », a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : « Merci pour ce merveilleux travail d’école de design en Inde. histoire culturelle de l’Inde. Vous pouvez étudier les temples du sud, ils peuvent donner plus d’idée sur la nouvelle conception et les traits.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici