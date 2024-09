Une araignée volante géante Joro repérée pour la première fois dans le Massachusetts

BOSTON – Un Araignée Joro Un arachnide géant et venimeux a été repéré dans le quartier de Beacon Hill à Boston.

Sally Rogers, résidente de Mount Vernon Street, a partagé des photos de la grosse araignée noire et jaune dans sa toile avec WBZ-TV.

Une araignée Joro dans le quartier de Beacon Hill à Boston. Sally Rogers



« J’espère que quelqu’un viendra le récupérer et le mettra dans un bocal Mason avec un couvercle et quelques trous pour qu’il puisse vivre », a déclaré Claudia Liberatore, résidente de Beacon Hill, qui vit près de l’araignée.

Les écologistes ont déclaré plus tôt cette année, il s’agissait d’une question de temps, et non de savoir si les araignées Joro se propageraient vers le nord-est.

Qu’est-ce qu’une araignée Joro ?

Une araignée Joro est reconnaissable à sa couleur jaune vif et à ses pattes qui peuvent mesurer jusqu’à 4 pouces de long.

Ils « volent » en lâchant des fils de soie dans l’air qui leur permettent de parachuter dans le vent, selon un article du New Jersey entreprise de lutte antiparasitaire expliqué.

Les Joros sont une espèce envahissante qui a été découverte pour la première fois repéré en Géorgie en 2014 et se sont rapidement propagées dans le Sud.

L’araignée Joro vue à Boston. Mike Sullivan/WBZ-TV



« C’est un peu comme si on était un bébé par rapport à ce que nous voyons chez nous », a déclaré Dan Roberts, un touriste australien en visite à Boston. « En Australie, presque tout le monde veut vous manger. Attrapez des mites et nourrissez-les. Et entretenez une bonne relation avec les araignées et elles vous aimeront en retour. »

Les araignées Joro sont-elles dangereuses ?

Bien que les araignées Joro soient venimeuses, elles ont peur des gens et mordent rarement, selon Prolongation de l’université Penn State.

« Le venin est faible, donc lorsque les morsures se produisent, elles sont moins douloureuses qu’une piqûre d’abeille et ne produisent qu’une douleur localisée et des rougeurs qui se dissipent rapidement sans intervention », a déclaré l’organisation.

Les chercheurs affirment que les araignées ne constituent pas une menace pour les humains et qu’elles mangent des insectes ou tout ce qui se retrouve coincé dans leurs toiles.

« Ils se déplacent très lentement et sont très doux, donc je me sens totalement à l’aise de le mettre dans ma main sans gant », a déclaré Jessica Garb, professeur de biologie à l’UMass Lowell.

« Ils ne vous feront pas de mal, ils ne s’en prendront pas à vos animaux de compagnie », a déclaré Andy Davis, chercheur à l’Université de Géorgie. « En fait, ils se propagent actuellement vers le nord parce qu’ils se déplacent sur les voitures et les camions des gens. »

Davis a déclaré que le climat de Boston est similaire à celui de l’habitat naturel des araignées dans le nord du Japon.

« Il y a deux ans, j’ai réalisé une étude sur la physiologie de cette espèce pour voir si elle pouvait survivre à un climat froid et en fait, mes recherches montrent que c’est le cas », a déclaré Davis.

« Même si elles ne sont pas dangereuses pour les humains, cela devient préoccupant lorsque des espèces non indigènes établissent des populations et déplacent des espèces potentiellement indigènes », a déclaré Garb.

