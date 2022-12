Une araignée vivante retirée de l’oreille d’une femme, Internet dit “Nouvelle peur déverrouillée”

Il peut y avoir plusieurs causes derrière un mal d’oreille. Un abcès dentaire, des otites et des infections de la gorge sont tout ce à quoi les gens s’attendent. Personne ne s’attend à ce que ce soit une araignée vivante traînant avec désinvolture dans la cavité de votre oreille. Cette femme a traversé ce cauchemar lorsqu’elle s’est fait retirer une araignée vivante de son oreille. Ou plus exactement, lorsqu’il a décidé de partir seul. Le clip a été partagé par Unilad sur leur compte Instagram. La caméra est tenue devant l’oreille de la femme. Bientôt, une petite araignée se promène nonchalamment. Découvrez le clip ici:

Certains utilisateurs de médias sociaux l’ont qualifié de cauchemar. D’autres se demandaient de quel genre d’araignée il s’agissait. D’autres encore, cependant, ont dit qu’au moins l’araignée était mignonne. Quelques-uns ont même dit qu’ils pourraient le garder comme animal de compagnie. Mais pas à leur oreille. “Non, c’est son animal de compagnie. C’est sorti tout seul, c’est là que ça vit ! a écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre commentaire disait : « D’accord, mais il est si mignon. C’était comme une quête secondaire dans un jeu vidéo “tu m’as trouvé!”

“Moi : je vais défiler un peu sur Instagram pour me distraire des pensées anxieuses qui se bousculent dans ma tête. Instagram : Ici, ayez une vidéo d’une araignée rampant hors de l’oreille d’une femme », a commenté un autre utilisateur.

Quelques utilisateurs ont répondu aux demandes d’autres utilisateurs après l’espèce de l’araignée. Ils ont mentionné que la créature mignonne s’appelait les araignées sauteuses. Selon Live Science, il s’agit de la plus grande famille d’araignées. Il existe plus de 6 380 espèces identifiées selon le World Spider Catalog. Les araignées sauteuses varient considérablement en apparence, en habitat et en proie préférée. Le plus grand est le Hyllus Giganteus, qui peut mesurer 0,98 pouce de long. Les espèces plus petites, en revanche, comme le Habronattus Pyrrithrix, mesurent de 0,19 à 0,3 pouces de longueur. Quelle que soit l’espèce, les araignées sauteuses ont une vue impressionnante. Ces quatre paires d’yeux, dont une grande paire principale orientée vers l’avant, sont ce qui les rend plutôt mignons et ressemblant à des Muppet. Leurs yeux sont ce qui les distingue des autres espèces d’araignées.

