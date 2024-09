Une araignée Joro a été expédiée à Boston. Un photographe de Cambridge l’a prise en photo.

« La première observation de celui-ci était le 10 [of September] « Mais je n’ai pas réalisé tout de suite ce que j’avais », a déclaré Joe Schifferdecker, 20 ans, dans une interview mercredi.

Il faisait une séance photo sur le trottoir de Mount Vernon Street, dans le quartier de Boston, lorsqu’il a repéré l’araignée pour la première fois, et son sujet lui a dit : « Je pense que c’est la plus grosse araignée que j’aie jamais vue. »

Son ami a regardé les photos plus tard et a reconnu l’araignée comme étant une Joro, a déclaré Schifferdecker. Il est retourné à Beacon Hill et a pris d’autres photos de l’araignée avec un objectif pour la faune.

« C’est plutôt cool qu’il soit au milieu de Boston », a-t-il dit. « Il n’a jamais été aperçu dans le Massachusetts. »

Cela semble être exact, selon David Nelsen, professeur de biologie à la Southern Adventist University. dans le Tennessee qui a examiné l’une des photos de Schifferdecker.

« La photo montre une araignée joro (Trichonephila clavata) », a déclaré Nelsen par courriel. « C’est la première fois que j’en entends parler aussi loin au nord. Cette année, plusieurs signalements de Joros ont été faits juste au nord de Philadelphie. L’année dernière, l’endroit le plus au nord était Baltimore. »

L’évaluation de Nelsen a été partagée par David Coyle, professeur adjoint de santé forestière et d’espèces envahissantes à l’Université de Clemson, qui a publié un étude sur l’espèce l’année dernière avec Coyle et d’autres chercheurs.

« C’est définitivement une araignée Joro », a déclaré Coyle par courrier électronique après avoir vu la même photo que Nelsen. « Elles ont été documentées dans [Pennsylvania] plus tôt cette année, et [Maryland] Il y a une population, mais à ma connaissance, c’est l’endroit le plus au nord où on l’a vu.

La découverte de Schifferdecker était premier rapport par le Boston Herald mercredi.

L’espèce est originaire d’Asie, notamment du Japon, de Chine, de Taïwan et de Corée. Bien que les Joros aient été observés pour la première fois dans le nord de la Géorgie en 2014, ils sont probablement arrivés en Amérique du Nord quelques années plus tôt, probablement après avoir « fait du stop sur des conteneurs maritimes », a déclaré Coyle en juin.

Les Joros sont des tisserands d’orbes, construisant une toile classique en forme de roue qui peut mesurer entre 2 et 3 mètres de large, a déclaré Coyle. L’espèce mange pratiquement tous les insectes piégés dans sa toile, y compris les moustiques, les mouches, les coléoptères, les papillons, les cafards et les sauterelles. Les gens ont plus de chances de les rencontrer dans les « zones ouvertes » le long des routes et des bois et le long des clôtures, a-t-il déclaré.

Les araignées ont une génération par an, une courte durée de vie, les œufs éclosent au printemps. Elles grandissent pendant l’été et, en septembre et octobre, elles sont devenues de grandes araignées aux rayures jaunes et argentées. Les femelles sont grandes et vives, tandis que les mâles sont plus petits et de couleur plus terne. Les femelles adultes peuvent mesurer 3,8 cm de long et, avec leurs pattes grêles, environ 7,6 à 8,9 cm de large, a déclaré Coyle.

Dans leur étudeNelsen et Coyle ont conclu que les araignées Joro sont susceptibles de se propager beaucoup plus au nord, où le climat plus froid est similaire à celui de leur habitat en Asie. Bien que la chaleur et l’humidité du sud ne soient pas « l’habitat qu’elles préfèrent », elles « s’en sortent vraiment très bien » là-bas, a déclaré Nelsen en juin.

Comme toutes les araignées, les Joros sont venimeuses. Mais elles ne présentent aucun danger.

« Pour une araignée vraiment grosse, ses crocs sont suffisamment grands et ses mâchoires suffisamment fortes pour percer la peau », a expliqué Nelsen. « Elles ne sont pas dangereuses car leur venin est vraiment spécifique aux insectes, et nous ne sommes pas des insectes. »

Chaque araignée possède du venin car c’est ainsi qu’elles « soumettent et tuent leur proie », a déclaré Coyle.

Mais pour une personne, la morsure d’une araignée Joro serait similaire à celle d’un moustique, provoquant des démangeaisons, des rougeurs et des gonflements, a-t-il expliqué. « Alors que pour une veuve noire ou une recluse brune, il faut consulter un médecin car le venin est très différent. »

Les araignées Joro ne présentent pas non plus de danger pour les animaux domestiques. Au pire, « elles peuvent être vraiment ennuyeuses », a déclaré Coyle.

Des éléments provenant d’articles précédents du Globe ont été utilisés dans ce rapport. Ce réseau complexe sera mis à jour lorsque de plus amples informations seront publiées.

