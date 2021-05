Une promenade pour une Australienne nommée Monique Fogarty se déroulait bien avant qu’une araignée géante ne sorte soudainement du toit de sa voiture de sa cachette. Fogarty roulait à une vitesse de 100 km / h lorsqu’elle a repéré une araignée géante rampant au-dessus de son rétroviseur. Partageant la photo d’une araignée dans le groupe Facebook «Page d’identification des araignées australiennes», Fogarty a demandé aux autres utilisateurs si l’araignée qui avait «failli la tuer» était un chasseur?

En réponse à la requête postée par Fogarty, les membres du groupe Facebook ont ​​identifié l’araignée vue sur la photo comme une araignée chasseur appartenant au genre. Isopedella. Ces araignées sont tristement célèbres pour entrer dans les voitures. Réagissant à son message, une utilisatrice de Facebook a souligné que les araignées Huntsman sont «amicales» et a écrit: «Je ne les enlève pas de ma maison et parfois, elles me suivent dans la maison depuis le plafond, d’une pièce à l’autre en regardant simplement ce que Je fais. Ils sont l’un de mes favoris de tous les temps. »Parlant de sa rencontre« effrayante », Fogarty a déclaré Semaine des nouvelles qu’elle voyageait sur une autoroute à travers Canberra quand elle a repéré cette araignée. Fogarty dit que, alors qu’elle avait d’abord peur après avoir soudainement repéré l’araignée de nulle part, elle a réussi à se calmer et à éviter tout accident. Elle savait que les araignées chasseurs ne sont pas nuisibles et a arrêté sa voiture.

Après avoir garé sa voiture, elle a pris l’araignée avec ses mains et l’a placée à l’extérieur sur le sol. Elle mentionne qu’elle a vu l’araignée dans sa voiture à plusieurs reprises mais qu’elle n’a jamais réussi à l’attraper. En fait, elle a vécu une expérience similaire en conduisant auparavant. Sa fille a repéré une araignée dans la voiture et Fogarty a simplement baissé ses vitres et l’a chassée.

Fogarty a déclaré que même si elle n’avait aucun problème avec Huntsman et les araignées aux longues pattes de papa car elles sont « très douces », elle n’est pas une « grande fan » de l’animal.

