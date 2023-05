Une araignée géante établit un record d’enchères — RT Games & Culture

L’énorme œuvre en bronze de l’artiste Louise Bourgeois « Spider » a établi un record en tant que sculpture la plus précieuse jamais vendue aux enchères par une artiste féminine, atteignant 32,8 millions de dollars chez Sotheby’s à New York jeudi.

L’arachnide de 10 pieds était la pièce maîtresse de la vente aux enchères d’art contemporain de la nuit et a établi un record de prix pour les œuvres de Bourgeois, battant les 32,1 millions de dollars d’une autre « Spider » lors d’une vente aux enchères Christie’s en 2019.

Sotheby’s a tenu à signaler que les œuvres d’artistes féminines représentaient 50,4 millions de dollars sur les 204,7 millions de dollars réalisés lors de la vente contemporaine et d’une vente aux enchères ultra-contemporaine qui se déroulaient le même soir.















«Spider» appartenait auparavant à Fundacao Itau, une fondation créée par Itau Unibanco, et prêtée au Musée d’art moderne de Sao Paulo, qui l’a exposée dans des musées du Brésil. Il a été initialement acheté par le fondateur d’Itau Unibanco, Olavo Setubal, pour seulement 450 000 $ après avoir été dévoilé à la 23e Biennale de Sao Paulo en 1996.

La fondation aurait vendu la sculpture pour financer des programmes d’éducation, de santé et de culture à Itau Cultural, une organisation à but non lucratif qu’elle supervise.

D’autres éditions de «Spider» sont détenues par la National Gallery of Art de Washington DC et le Kemper Museum of Contemporary Art de Kansas City. La galerie Hauser & Wirth aurait vendu l’année dernière une autre « Spider » à Art Basel pour un montant non divulgué.

Bourgeois, qui n’a commencé à fabriquer ses sculptures d’araignées emblématiques qu’à l’âge de 80 ans, a affirmé qu’elle était attirée par la créature parce qu’elle lui rappelait sa mère. français pour « mère » – une araignée de 30 pieds tenant un sac d’œufs rempli d’œufs en marbre blanc. Elle a continué à faire de l’art jusqu’à sa mort en 2010 à l’âge de 98 ans.

« Jimson Weed/White Flower No.1 » de la peintre Georgia O’Keeffe reste l’œuvre la plus chère d’une artiste féminine, ayant rapporté 44,4 millions de dollars lors d’une vente aux enchères chez Sotheby’s en 2014.

L’année dernière, une impression Andy Warhol de l’actrice Marilyn Monroe est devenue l’œuvre d’art américaine la plus chère jamais vendue aux enchères publiques, rapportant 195 millions de dollars lors d’une vente Christie’s. L’identité de l’acquéreur n’a pas été rendue publique.