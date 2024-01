Une approche pratique pour vivre plus longtemps avec une meilleure santé

Ce qui suit est un extrait de la transcription de la conversation du Dr Jordan Peterson avec le médecin et expert en longévité Peter Attia sur les bienfaits de l’exercice, même à partir de seulement trois heures par semaine. Tu peux Ecouter ou montre l’épisode complet du podcast sur DailyWire+.

Heure de début : 04h07

Jordan Peterson : Il y a longtemps, j’envisageais des interventions visant à améliorer la vie des gens et je savais qu’à ce moment-là, le déclin cognitif était un problème majeur, notamment en termes de productivité et de compétence générale. Il s’agit d’une tendance à la baisse linéaire assez prononcée sur le front de l’intelligence fluide à partir de 25 ans environ, et qui peut décliner précipitamment à la fin des années 70 et au début des années 80, en particulier avec l’apparition de maladies neurologiques dégénératives. Je regardais la littérature sur la remédiation cognitive. C’était il y a environ 10 ou 15 ans, à l’époque où de nombreux sites en ligne prétendaient vous proposer des exercices cognitifs susceptibles d’augmenter ou de maintenir votre QI. D’ailleurs, il n’y a jamais eu de preuve de cela. C’est une littérature sacrément lamentable. Mais ce que j’ai découvert, et je pense que c’est extrêmement solide, c’est que si vous souhaitez maintenir vos fonctions cognitives, l’exercice cardiovasculaire et l’haltérophilie semblent faire du très bon travail. C’est peut-être parce que le cerveau est un organe très exigeant en oxygène. C’est une activité exigeante en énergie et en ressources à d’autres égards, et si vous parvenez à rester en bonne forme cardiovasculaire, il est intéressant de noter que c’est la meilleure voie vers la santé cognitive.

Ensuite, j’ai regardé du côté psychologique et j’ai découvert qu’il y avait des interventions qui aidaient les gens à mettre leur histoire au clair. Bien sûr, la psychothérapie en fait partie, mais il existe également des interventions écrites. Si les gens écrivent sur leur passé, sur leurs traumatismes passés, et s’ils écrivent sur leurs projets futurs, ils réduisent l’incertitude générale qui réduit leur stress, et cela semble produire un bénéfice physiologique relativement prononcé. Il y a donc là une interaction intéressante en termes d’émotionnel et de physique. C’est assez drôle que si vous voulez améliorer ou maintenir vos fonctions cognitives, vous devriez faire de l’exercice plutôt que de réfléchir, et si vous voulez améliorer votre physiologie, vous devriez mettre de l’ordre dans votre histoire et faire face à vos traumatismes plutôt que, disons, de faire de l’exercice.

Que recommandez-vous dans ton livre Survivre à en ce qui concerne l’élargissement de la durée de vie sanitaire ? Qu’en penses-tu? Et comment pratiquez-vous cela personnellement ? Que recommandez-vous aux gens ?

Pierre Attia : Je pense que l’exercice est empiriquement l’outil le plus précieux dont nous disposons, tant pour les composantes cognitives que physiques. Alors commençons par le cognitif car je pense que c’était moins intuitif. Il y a environ 10 ans, lorsque je me suis vraiment plongé dans ce terrier de lapin, l’un de mes analystes de recherche a passé beaucoup de temps à parcourir la littérature. Nous avons donc créé un cadre dans lequel nous allions examiner chaque intervention et son impact. fonction exécutive, vitesse de traitement, mémoire à court terme et mémoire à long terme. C’étaient les quatre paramètres qui nous intéressaient car, comme vous le soulignez, ce sont tous des éléments d’intelligence qui diminuent avec l’âge.

Nous avons tout regardé. Nous avons examiné chaque molécule. Nous avons examiné toutes les choses possibles auxquelles vous pouviez penser. Et après environ neuf mois, ce qui ressortait par-dessus tout – au-delà de tout régime alimentaire, au-delà de l’importance du sommeil et d’autres choses qui comptaient certainement, le contrôle de la tension artérielle, des lipides, etc. – était l’exercice. Et même si j’étais un pratiquant de longue date et que j’adorais faire de l’exercice, je n’arrivais pas à y croire. Il semblait si banal que l’exercice puisse avoir une différence si profonde sur l’état cognitif, non seulement en termes de performance en tant que non-trophique, mais aussi dans sa capacité à retarder – voire à prévenir carrément – ​​la démence.

Une fois que nous avons étudié les mécanismes, je pense que nous avons compris pourquoi l’exercice est si puissant, et fondamentalement, il agit à de nombreux niveaux différents. Comme vous l’avez souligné, cela agit au niveau métabolique. Le cerveau est un organe tellement exigeant en énergie, comme vous le savez et peut-être que vos auditeurs le savent, qu’il pèse environ 2 % de votre poids corporel et qu’il est responsable de 20 à 25 % de votre consommation d’énergie. Par conséquent, tout ce qui perturbe cela est catastrophique. Lorsque l’on considère les améliorations de l’élimination du glucose, de la sensibilité à l’insuline et de tous les paramètres métaboliques, l’exercice est l’outil le plus important dont nous disposons. Lorsque l’on considère la réduction de l’inflammation et l’amélioration de la santé vasculaire, encore une fois, l’exercice est seul. Quand on regarde la production de facteurs de croissance neurotrophiques tels que le BDNF, encore une fois, l’exercice est essentiellement un médicament pour les neurones.

Je pense que j’ai fini par comprendre, au bout d’un an environ, que, encore une fois, aussi simple que cela puisse paraître, l’exercice est un outil tellement puissant. Et si vous examinez le cerveau des personnes qui font beaucoup d’exercice, vous constaterez beaucoup moins de dommages, non seulement au niveau microvasculaire, mais également en termes de volume cérébral perdu au fil du temps.

Jordan Peterson : Parlons donc de l’exercice du point de vue d’un psychologue comportemental. L’une des choses que l’on apprend en tant que psychologue comportementaliste, c’est qu’il est très difficile pour les gens de changer leurs attitudes ou leurs actions, et qu’il est très difficile pour les gens de changer leur vie. Nous le savons tous parce que nous pourrions nous dire, par exemple, de faire de l’exercice, et nous pourrions avoir de nombreux arguments pour expliquer pourquoi c’est une bonne idée, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous apprenons à intégrer une routine d’exercice dans nos vies.

Il y a de nombreuses raisons à cela, l’une étant que l’exercice est difficile, mais il arrive aussi souvent que les gens n’élaborent pas de stratégie et ne décomposent pas le problème en étapes suffisamment simples à mettre en œuvre. Ils pensent des choses comme : « Eh bien, j’irai au gymnase deux heures par jour, trois fois par semaine, et je commencerai cela la semaine prochaine. » La vérité est qu’ils n’ont pas six heures à consacrer et qu’ils ne peuvent de toute façon pas se dire quoi faire.

Ainsi, en tant que psychologue comportemental, vous examinez le changement le plus simple possible qui produit le maximum d’avantages possible. Par exemple, si les gens veulent commencer à mettre en œuvre une routine d’exercice, comme peut-être une marche quotidienne de 10 minutes le matin, par où commenceriez-vous quelqu’un ?

Pierre Attia : Cela dépend donc entièrement de leur base de référence. Mais sur la base de votre question, je vais considérer que nous parlons de quelqu’un qui ne fait aucun exercice. La bonne nouvelle est, tout d’abord – et j’accepte le fait que tout le monde n’est pas influencé par les données, mais je veux au moins le dire – si vous êtes une personne qui est dans le camp « ne faire aucun exercice par semaine ». , la très bonne nouvelle est que le bénéfice que vous obtenez en passant de zéro à trois heures par semaine est un bénéfice plus important que celui que quiconque obtient le long de la courbe d’exercice. Ainsi, prendre quelqu’un qui travaille à cinq heures et l’amener à 15 heures produira moins d’avantages relatifs que de passer de zéro à trois. En d’autres termes, je veux que cette personne voie une réelle motivation pour effectuer ce changement.

Deuxièmement, je vais y mettre quelques chiffres. Ainsi, passer de l’absence d’exercice à trois heures par semaine réduit approximativement votre mortalité toutes causes confondues – c’est-à-dire la mort – de chaque causer de 50 % à tout moment. Donc, si vous vous demandez quelle est la probabilité que je meure cette année ? Eh bien, nous pouvons en quelque sorte déterminer cela de manière actuarielle. Vous pouvez réduire ce nombre de moitié en passant simplement de zéro à trois heures d’exercice par semaine si vous ne faites pas d’exercice. Encore une fois, il y aura un sous-ensemble de personnes pour qui il s’agit d’une information très puissante qu’ils ne connaissaient pas.

Alors ce que je dirais, c’est comment faire ça ? Je suis d’accord avec vous qu’il vaut mieux essayer de faire 30 minutes six fois par semaine que trois heures une fois par jour ou deux heures, vous savez, de quelque manière que ce soit. Ce que je dirais est le moyen le plus efficace d’y parvenir est probablement environ 90 minutes de cardio de faible intensité. Et pour une personne qui n’est pas particulièrement en forme, cela équivaudra à une simple marche rapide. Plutôt que de leur dire quoi faire, je leur dis ce qu’ils ressentent lorsqu’ils le font. Alors qu’est-ce que tu veux sentir est suffisamment essoufflé pour que vous puissiez à peine mener une conversation, mais vous le pourriez s’il le fallait, mais pas au point de ne pas pouvoir poursuivre une conversation et pas si facilement que vous puissiez parler facilement. Il y a donc ce point idéal là-dedans. Physiologiquement, nous appelons cela la zone deux, mais je ne vais pas les ennuyer avec cette nomenclature. En gros, il s’agit simplement de 90 minutes à, disons, trois fois 30 ou deux fois 45 minutes par semaine pendant lesquelles vous êtes suffisamment essoufflé pour ne pas vouloir parler, mais vous pourriez le faire si vous le deviez. C’est la première partie.

Jordan Peterson : Vous dépassez donc, ou légèrement, votre simple niveau de confort. Alors laissez-moi vous insister un peu en ce qui concerne trois heures par semaine, encore une fois, dans la perspective d’emmener quelqu’un de zéro à quelque part. Vous avez parlé des bienfaits de la marche, environ 20 à 25 minutes par jour, qui peuvent être répartis de différentes manières. Vous avez également parlé de deux séances de 45 minutes ou de trois séances de 30 minutes. Que se passerait-il si quelqu’un passait de zéro à 10 minutes par jour ou une heure par semaine ? Où se manifestent les avantages de ces 3 heures ?

Pierre Attia : Oui, c’est une excellente question. Je ne pense pas que nous ayons la fidélité des données à ce niveau parce que généralement vous ne mettez pas suffisamment en avant un avantage de conditionnement. Mais je pense que ce que vous voulez dire, et nous le faisons également, c’est que vous voulez faire la distinction entre le changement de comportement et le changement physiologique. James Clear a beaucoup écrit à ce sujet, mais je pense que beaucoup de gens sont arrivés à la même conclusion concernant tout changement de comportement. Si c’est une personne qui n’a jamais rien fait, vous avez raison ; la réponse pourrait être que chaque jour, lorsque vous vous réveillez le matin, plutôt que votre routine habituelle consistant à sauter devant l’ordinateur, je veux que vous alliez faire le tour du pâté de maisons une fois. Cela prendra quatre minutes. je ne veux pas représenter [that] tu vas avoir un…