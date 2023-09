Une « approche féministe » du cancer pourrait sauver la vie de 800 000 femmes par an

Les experts de la santé appellent à une « approche féministe » du cancer afin d’éliminer les inégalités, alors que des recherches révèlent que 800 000 femmes dans le monde meurent inutilement chaque année parce qu’on leur refuse des soins optimaux.

Le cancer est l’une des principales causes de mortalité chez les femmes et figure parmi les trois principales causes de décès prématurés dans presque tous les pays et sur tous les continents.

Mais l’inégalité entre les sexes et la discrimination réduisent les possibilités des femmes d’éviter les risques de cancer et entravent leur capacité à obtenir un diagnostic rapide et des soins de qualité, selon un rapport publié dans le Lancet.

Le plus grand rapport de ce type, qui a étudié les femmes et le cancer dans 185 pays, a révélé que les dynamiques de pouvoir inégales au sein de la société mondiale avaient des « impacts négatifs retentissants » sur la façon dont les femmes vivent la prévention et le traitement du cancer.

L’accent a été particulièrement mis sur les « cancers féminins » – notamment ceux du sein et du col de l’utérus – bien que les cancers du poumon et colorectal soient parmi les trois principales causes de décès dus à cette maladie, ont indiqué les chercheurs.

Les inégalités entre les sexes entravent également l’avancement professionnel des femmes en tant que leaders dans la recherche, la pratique et l’élaboration des politiques sur le cancer, ce qui perpétue le manque de prévention et de soins du cancer centrés sur les femmes, ajoute le rapport.

La commission a réuni une équipe multidisciplinaire et diversifiée du monde entier. Il comprenait des experts en études de genre, en droits de l’homme, en droit, en économie, en sciences sociales, en épidémiologie, en prévention et en traitement du cancer, ainsi que des défenseurs des droits des patients, pour analyser comment les femmes du monde entier vivent le cancer.

Il appelle à un nouveau programme féministe pour les soins contre le cancer afin d’éliminer les inégalités entre les sexes.

« L’impact d’une société patriarcale sur les expériences des femmes face au cancer est resté largement méconnu », a déclaré le Dr Ophira Ginsburg, conseillère principale pour la recherche clinique au Center for Global Health de l’Institut national du cancer et coprésidente de la commission.

« À l’échelle mondiale, la santé des femmes est souvent axée sur la santé reproductive et maternelle, alignée sur des définitions antiféministes étroites de la valeur et du rôle des femmes dans la société, tandis que le cancer reste totalement sous-représenté.

« Notre commission souligne que les inégalités entre les sexes ont un impact significatif sur l’expérience des femmes face au cancer. Pour résoudre ce problème, nous avons besoin que le cancer soit considéré comme une question prioritaire en matière de santé des femmes et appelons à l’introduction immédiate d’une approche féministe du cancer.

Une deuxième étude publiée dans le Lancet Global Health suggère que 1,5 million de décès prématurés par cancer chez les femmes de moins de 70 ans en 2020 auraient pu être évités grâce à l’élimination de l’exposition aux principaux facteurs de risque ou grâce à une détection et un diagnostic précoces.

La recherche a analysé les décès prématurés dus au cancer chez les femmes âgées de 30 à 69 ans et a révélé que 800 000 vies supplémentaires pourraient être sauvées chaque année si toutes les femmes avaient accès à des soins optimaux contre le cancer.

Environ 1,3 million de femmes de tous âges sont décédées en 2020 à cause de quatre des principaux facteurs de risque de cancer : le tabac, l’alcool, l’obésité et les infections. Mais le fardeau du cancer chez les femmes causé par ces quatre facteurs de risque est « largement sous-estimé », indique le rapport.

Par exemple, une étude de 2019 a révélé que seulement 19 % des femmes participant à un dépistage du cancer du sein au Royaume-Uni savaient que l’alcool était un facteur de risque majeur de cancer du sein.

« Les discussions sur le cancer chez les femmes se concentrent souvent sur les « cancers féminins », comme le cancer du sein et du col de l’utérus », a déclaré le Dr Isabelle Soerjomataram, coprésidente de la commission. « Mais environ 300 000 femmes de moins de 70 ans meurent chaque année du cancer du poumon et 160 000 du cancer colorectal : deux des trois principales causes de décès par cancer chez les femmes dans le monde.

« En outre, au cours des dernières décennies, dans de nombreux pays à revenu élevé, les décès dus au cancer du poumon chez les femmes ont été plus élevés que les décès dus au cancer du sein. L’industrie du tabac et de l’alcool cible spécifiquement la commercialisation de ses produits auprès des femmes. Nous pensons qu’il est temps pour les gouvernements de contrecarrer ces actions par des politiques sexospécifiques qui sensibilisent et réduisent l’exposition à ces facteurs de risque.

Il est également nécessaire d’examiner plus minutieusement les causes et les facteurs de risque du cancer chez les femmes, car ils sont moins bien compris que les facteurs de risque de cancer chez les hommes.

« Sur les 3 millions d’adultes de moins de 50 ans diagnostiqués avec un cancer en 2020, deux sur trois étaient des femmes », a déclaré le Dr Verna Vanderpuye, coprésidente de la commission.

« Le cancer est l’une des principales causes de mortalité chez les femmes et beaucoup d’entre elles meurent dans la fleur de l’âge, laissant derrière elles environ 1 million d’enfants rien qu’en 2020. Il existe des facteurs importants spécifiques aux femmes qui contribuent à ce fardeau mondial important – en abordant ces problèmes par une approche féministe, nous pensons que cela réduira l’impact du cancer pour tous.

Pour contrer l’impact négatif de l’inégalité entre les sexes et transformer la manière dont les femmes interagissent avec le système de santé contre le cancer, la commission plaide pour que le sexe et le genre soient inclus dans toutes les politiques et lignes directrices liées au cancer.

Il appelle également à des stratégies visant à accroître la sensibilisation des femmes aux facteurs de risque et aux symptômes du cancer, ainsi qu’à accroître l’accès équitable à la détection précoce, au diagnostic et au traitement du cancer.

Écrivant dans un commentaire lié, le Dr Monica Bertagnolli, directrice de l’Institut national du cancer, qui n’était pas impliqué dans la commission, a déclaré que les recommandations devaient être mises en œuvre.

« Parvenir à l’égalité des sexes dans le contexte de la recherche et des soins contre le cancer nécessitera une large mise en œuvre des recommandations de la Commission Lancet sur les femmes, le pouvoir et le cancer, y compris l’action prioritaire globale visant à inclure le sexe et le genre dans toutes les politiques et lignes directrices liées au cancer. afin qu’ils répondent aux besoins et aux aspirations des femmes dans toutes leurs diversités.

« C’est quelque chose que nous pouvons et devons tous soutenir. L’amélioration des résultats pour les femmes se traduit par des avantages pour les ménages, les communautés, les sociétés et le monde.