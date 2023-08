Une approche de l’année scolaire, Just. Être. Bon. – Section locale de Shaw

« Certains enfants sont plus intelligents que vous. Certains enfants ont des vêtements plus cool que vous. Certains enfants sont meilleurs que vous en sport.

Cela n’a pas d’importance.

Tu as ton chose aussi.

Soyez l’enfant qui peut s’entendre. Soyez l’enfant qui est généreux. Soyez l’enfant qui est heureux pour les autres.

Soyez l’enfant qui fait la BONNE CHOSE.

Soyez le gentil garçon.

Ces mots ont été écrits par Bryan Skavnak, un écrivain et conférencier inspirant qui a également fondé la fondation « Be the Nice Kid ». Il croit que tous les enfants ont la capacité d’être gentils et ainsi de changer leur monde.

Quelle idée inspirante à l’approche de la rentrée. Juste. Être. Bon.

Nous devons encourager et montrer à nos enfants que chacun d’eux est unique. Débarrassez-vous de la superficialité et le terrain de jeu se nivelle. Fini le temps perdu à se soucier de mesurer. Perdez les egos compétitifs et être gentil viendra naturellement.

Ce n’est pas seulement pour les enfants. Remplacez « enfant » par d’autres noms. Soyez le gentil commis du magasin. Soyez le gentil mécanicien. Soyez le gentil serveur. Soyez le gentil comptable. Soyez gentil qui que vous soyez et faites ce qu’il faut.

Cela nous prend tous. Parce que partout où nous nous tournons, les gens luttent. Et ils ont besoin de soutien.

Même dans nos écoles.

Au cours des dernières années, un nombre record d’éducateurs ont quitté la profession. Pourquoi?

Certaines raisons incluent le manque de soutien administratif, des charges de travail irréalistes, des attentes de programme d’études non prises en charge et le sentiment d’insécurité face aux attaques, à la fois verbales et physiques. Certains membres du personnel ont atteint un point de rupture. Ils peuvent ne pas se sentir appréciés ou dignes de confiance.

Comme pour beaucoup d’autres professions, il n’y a pas eu assez de gentillesse.

Alors changeons cela. Les enseignants et le personnel scolaire précieux se soucient vraiment de leurs élèves et de la communauté. Ils veulent que les parents et les familles viennent calmement vers eux avec des questions et des préoccupations. Ils veulent travailler ensemble.

L’entraide devrait toujours être l’objectif où que nous soyons. Commencez cette nouvelle année scolaire avec une ferme volonté de vous écouter et de vous soutenir mutuellement et de donner à tous les enfants la possibilité d’apprendre, de s’épanouir et de donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous avons besoin les uns des autres.

Mettez ces autres noms.

« Certains enseignants sont plus intelligents que vous. Certains parents ont des vêtements plus cool que vous. Certains entraîneurs sont meilleurs que vous en sport.

Cela n’a pas d’importance.

Tu as ton chose aussi.

Soyez le patron qui peut s’entendre. Soyez le voisin qui est généreux. Soyez l’ami qui est heureux pour les autres.

Soyez la personne qui fait la BONNE CHOSE.

Soyez le gentil.

Si nous appliquons cette philosophie à notre vie quotidienne, imaginez les progrès que nous pouvons faire non seulement pour un avenir meilleur, mais pour un meilleur aujourd’hui.

Lorsque nous préparons les déjeuners de nos enfants et leur disons de réviser pour le test d’orthographe, rappelons-leur également qu’être gentil avec les autres est la meilleure chose qu’ils feront aujourd’hui.

Tu as ton chose aussi.

Karen Roth est une bibliothécaire/éducatrice semi-retraitée vivant à Ottawa. Elle peut être contactée à [email protected].