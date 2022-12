Une application pour les naturalistes offre un sens partagé de la réalité

De meilleurs appareils photo pour smartphone ont aidé, tout comme les accessoires d’objectif macro peu coûteux et l’omniprésence de l’accès Internet sans fil.

Les ornithologues amateurs qui ont maîtrisé certaines des quelque 11 000 espèces d’oiseaux du monde ont été attirés par la nature globale d’iNaturalist, où ils peuvent également s’attaquer aux quelque 900 000 espèces d’insectes nommées, par exemple, ou aux 377 990 espèces de plantes. De nombreux utilisateurs se sont également joints au début de la pandémie, lorsqu’un virus qui est probablement passé d’une chauve-souris à d’autres animaux sauvages aux humains a peut-être ramené à la maison l’interdépendance des espèces, et de toute façon, il n’y avait pas grand-chose à faire à part sortir.

Mais d’autres applications téléphoniques, dont Merlin pour les oiseaux, PictureThis pour les plantes et Seek, une filiale d’iNaturalist, identifient un sous-ensemble des deux millions d’espèces officiellement reconnues sur la planète sans avoir besoin de communion humaine.

Le fait que les gens continuent d’utiliser iNaturalist, a déclaré Adam Kranz, 32 ans, est dû au sens partagé du but qui lui rappelle le Rotary Club auquel appartenaient ses parents dans la ville rurale du Michigan où il a grandi.

Un tuteur SAT qui s’est donné pour mission de corriger les erreurs d’identification des guêpes gallicoles du chêne sur iNaturalist, M. Kranz s’est également inquiété de sa propre tendance à voir ceux avec qui il n’est pas d’accord politiquement comme “vous savez, des ennemis moralement en faillite”. Mais iNaturalist “est l’endroit où j’ai l’impression d’interagir avec des étrangers et de travailler pour le bien commun”.

Comme probablement la plupart des utilisateurs d’iNaturalist – à en juger par des indices dans les profils et les forums de discussion – M. Kranz est un libéral politique. Mais dans les interviews, plusieurs des identifiants les plus prolifiques du site se sont décrits comme politiquement conservateurs. Et les projets de groupe sur le site – ” Pollinisateurs de Floride “, ” Salticides d’Oklahoma “, ” Moisissures visqueuses de New York ” – ont tendance à traverser les clivages habituels du pays.

Thomas Everest, 22 ans, un républicain enregistré qui est très considéré sur le site comme un identifiant des mollusques de Californie, a déclaré qu’il en est venu à apprécier une humilité parmi les utilisateurs d’iNaturalist – même les plus libéraux – qui découle de l’aveu de l’ignorance devant les gens que vous ne sais pas ou nécessairement confiance.