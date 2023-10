Une application multilingue sur la démence améliore les capacités cognitives des personnes âgées

Une nouvelle application mobile développée à Singapour promet de prévenir la progression de la démence en contribuant à améliorer la pensée multilingue des personnes âgées.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Une équipe de développeurs d’applications de l’Université de technologie et de design de Singapour (SUTD) a créé ce qui pourrait être la première application multilingue au monde pour la prévention de la démence, Ami (acronyme de Advancing Mental Revigoration).

Son prototype a été récemment lancé dans l’un des centres de vieillissement actif de l’agence de services sociaux Lions Befrienders.

Cet outil d’intervention, qui s’adresse aussi bien aux personnes âgées en bonne santé cognitive qu’à celles présentant des signes précoces de démence, propose trois jeux sur écran tactile dans six langues et dialectes différents. Chaque jeu est présenté en mode monolingue ou bilingue et comprend un avatar qui fournit des instructions, des invites et une assistance à l’utilisateur tout au long du jeu.

Lions Befrienders vise à installer Ami sur environ 1 000 tablettes IM-OK d’ici décembre 2023.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

À Singapour, environ une personne sur dix âgée de plus de 60 ans souffre de démence. Les cas devraient augmenter à mesure que la cité-État insulaire est sur le point de devenir très âgée – ce qui signifie que les personnes âgées représentent environ 21% de la population.

L’équipe SUTD a développé Ami pour tester l’hypothèse scientifique selon laquelle le bilinguisme ou le multilinguisme peuvent avoir un impact positif sur les capacités cognitives des personnes âgées. Citant une étude, le professeur agrégé Yow Wei Quin, directeur par intérim du pôle Sciences humaines, arts et sciences sociales du SUTD, a déclaré que les jeux cognitifs présentés en deux langues peuvent améliorer considérablement les compétences cognitives et la mémoire verbale des utilisateurs âgés, mieux que ceux qui jouent en monolingue. jeux ou pas du tout. L’étude en question a également révélé que les personnes âgées souffrant de troubles de la pensée cognitive présentaient une amélioration de leurs compétences d’apprentissage verbal six mois après avoir joué à de tels jeux.

Il y a deux ans, l’équipe du professeur adjoint Yow a commencé à collaborer avec le St Andrew’s Senior Care et le Yong-En Care Center pour tester sur un banc et piloter Ami. Ils ont affirmé que l’application avait apporté des gains remarquables en termes de résultats cognitifs, ainsi que de perception et d’acceptation de la technologie. Les soignants, les thérapeutes et les organisations sociales qui ont également participé au projet pilote ont également trouvé que l’application était bénéfique pour leurs clients et qu’elle avait le potentiel de réduire le fardeau des soignants.

L’équipe SUTD recherche désormais davantage de financements et d’investissements pour présenter l’application à une population plus large et éventuellement la commercialiser. Ils visent également à tirer parti des technologies d’IA pour étendre les fonctionnalités de l’application et la liste de jeux.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Les Lions se lient également d’amitié s’est associé à Opsis Emotion AI pour identifier avec précision les problèmes de santé mentale chez les personnes âgées à l’aide de la technologie d’analyse émotionnelle.

L’IA est un outil largement utilisé pour diagnostiquer la démence dans les populations vieillissant rapidement. Récemment, Lotte Healthcare en Corée du Sud a annoncé son partenariat avec iMediSync pour offrir de nouveaux services de santé basés sur l’IA. Theoria, une unité de santé numérique récemment créée par la société pharmaceutique japonaise Eisai, vise à lancer l’année prochaine son algorithme de prédiction des risques pour la détection précoce des troubles cognitifs légers et de la démence. En outre, le projet MATCH des chercheurs de l’Université de Melbourne cherche désormais à intégrer un système adaptatif musical basé sur l’IA dans leur application mobile existante, qui aide à réguler l’humeur des utilisateurs atteints de démence.

SUR LE DOSSIER

« J’ai trouvé le jeu intéressant car le gameplay teste la vitesse de fonctionnement de mon cerveau et la rapidité avec laquelle mes doigts bougent, testant ma flexibilité et ma vigilance. Il propose également plusieurs options de langue et j’aime écouter les dialectes car il n’est pas courant d’entendre dehors de nos jours », a déclaré Betty Tan Siew Hua, 72 ans, l’une des premières utilisatrices d’Ami, dans un communiqué.

« Ces jeux, bien sûr, sont utiles aux personnes âgées comme moi. Cela nous donne de nombreuses occasions d’exercer notre cerveau et de faire de notre mieux pour réfléchir », a également partagé Chen Lu Fen, 61 ans, l’un des testeurs de l’application.

« SUTD a créé cette application bilingue pour tirer parti de la technologie afin de stimuler la confiance et le jeu indépendant chez les personnes âgées. L’étude nous permet également de tester une hypothèse scientifique sur les avantages cognitifs du bilinguisme, plus précisément dans ce cas, si l’entraînement cognitif bilingue est plus efficace que l’entraînement cognitif bilingue. mode monolingue traditionnel pour améliorer les capacités cognitives des personnes âgées », a expliqué le chef de projet Ami et SUTD A/Prof Yow.

« La fonctionnalité bilingue d’Ami est si conviviale que même ceux qui ne savent pas lire peuvent jouer. Il a également été prouvé qu’elle stimule le cerveau et améliore la mémoire verbale », a-t-elle également noté.