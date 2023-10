Une application montre à quoi ressemblaient les sites grecs antiques il y a des milliers d’années. C’est un aperçu de la technologie du futur

ATHENES, Grèce (AP) — Les touristes présents à l’Acropole pendant les fêtes de fin d’année pourront assister à la résolution de l’un des débats les plus passionnés au monde sur le patrimoine culturel.

Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’un smartphone.

Les visiteurs peuvent désormais pincer et zoomer sur le site grec antique, avec une superposition numérique montrant à quoi il ressemblait autrefois. Cela comprend une collection de sculptures en marbre retirées du Parthénon il y a plus de 200 ans et qui sont maintenant exposées au British Museum de Londres. Grèce a exigé leur restitution.

Pour l’instant, une application soutenue par le ministère grec de la Culture permet aux visiteurs de pointer leur téléphone vers le temple du Parthénon, et les sculptures conservées à Londres apparaissent sur le monument telles que les archéologues pensent qu’elles étaient il y a 2 500 ans.

D’autres éléments moins connus apparaissent également : de nombreuses sculptures de l’Acropole étaient peintes de couleurs vives. Une statue de la déesse Athéna dans la chambre principale du Parthénon se dressait également au-dessus d’un bassin d’eau peu profond.

Caricatures politiques

« C’est vraiment impressionnant… la seule fois où j’ai vu ce genre de technologie auparavant, c’était chez le dentiste », a déclaré Shriya Parsotam Chitnavis, une touriste de Londres, après avoir consulté l’application par une chaude après-midi au sommet d’une colline. Acropole, le site archéologique le plus populaire de Grèce.

« Je ne connaissais pas grand-chose de (l’Acropole) et il a fallu me convaincre pour venir ici. Voir cela l’a rendu plus intéressant – le voir en couleur », a-t-elle déclaré. « Je suis plutôt une personne visuelle, donc le fait d’être interactif m’a vraiment aidé à l’apprécier. »

La restauration virtuelle fonctionne partout et pourrait épargner à certains visiteurs la montée encombrée et la longue attente pour voir de près les monuments emblématiques. Cela pourrait également contribuer à la campagne du pays visant à faire des villes grecques des destinations à longueur d’année.

Le tourisme, vital pour l’économie grecque, revient en force depuis la pandémie de COVID-19, même si les incendies de forêt ont chassé les visiteurs de l’île de Rhodes et a touché d’autres régions cet été. Le nombre de visiteurs entrants de janvier à juillet a augmenté de 21,9 % pour atteindre 16,2 millions par rapport à l’année dernière, selon la Banque de Grèce. Le chiffre d’affaires a augmenté d’un peu plus de 20 %, à 10,3 milliards d’euros (10,8 milliards de dollars).

L’application, appelée « Chronos » d’après le roi mythologique des Titans et le mot grec pour « temps », utilise réalité augmentée pour placer l’impression ancienne du site sur l’écran, correspondant à la vue du monde réel lorsque vous vous promenez.

La chirurgie médicale, la formation militaire et la réparation de machines spécialisées, ainsi que les expériences de vente au détail et d’événements en direct sont tous dans le viseur des grandes entreprises technologiques qui parient sur un avenir lucratif dans les services immersifs. Les géants de la technologie comme Meta et Apple le sont pousser dans les casques VR cela peut coûter des milliers de dollars.

Le prix élevé Le téléphone portable restera la principale plate-forme de distribution de réalité augmentée aux consommateurs pendant un certain temps, a déclaré Maria Engberg, co-auteur du livre « Reality Media » sur la réalité augmentée et virtuelle.

Elle affirme que les services destinés aux voyageurs offriront bientôt une meilleure expérience intégrée, permettant davantage d’options de partage lors des visites et la superposition de photos et de vidéos d’archives.

« La RA et la VR sont à la traîne par rapport à d’autres types de choses comme les jeux et les films que nous consommons numériquement », a déclaré Engberg, professeur agrégé d’informatique et de technologie des médias à l’Université de Malmö en Suède.

« Je pense que nous verrons des expériences clients vraiment intéressantes dans les prochaines années, à mesure que davantage de contenus provenant des musées et des archives seront numérisés », a-t-elle déclaré.

Le ministère grec de la Culture et l’autorité nationale du tourisme se sont convertis tardivement mais avec enthousiasme à la technologie. Le jeu vidéo populaire Assassin’s Creed Odyssey, qui permet aux joueurs de parcourir l’Athènes antique, a été utilisé pour attirer de jeunes voyageurs de Chine vers la Grèce grâce à un concours de photos organisé par l’État.

Microsoft s’est associé au ministère de la Culture il y a deux ans pour lancer une visite numérique immersive de l’ancienne Olympie, berceau des Jeux Olympiques dans le sud de la Grèce.

La ministre de la Culture, Lina Mendoni, a déclaré que les innovations stimuleraient accessibilité aux monuments antiques de la Grèce, complétant l’installation récente de rampes et de voies antidérapantes.

« L’accessibilité s’étend à l’espace numérique », a déclaré Mendoni lors d’un événement de lancement en avant-première de l’application Chronos en mai. « Les visiteurs réels et les visiteurs virtuels du monde entier peuvent partager des connaissances historiques. »

Développée par le fournisseur de télécommunications grec Cosmote, les concepteurs de l’application gratuite espèrent s’appuyer sur des fonctionnalités existantes, notamment un guide virtuel alimenté par l’intelligence artificielle, Clio.

« À mesure que les technologies et les réseaux progressent, avec une meilleure bande passante et des latences plus faibles, les appareils mobiles seront en mesure de télécharger du contenu de meilleure qualité », a déclaré Panayiotis Gabrielides, un haut responsable de la société de télécommunications impliquée dans le projet.

Les reconstructions virtuelles utilisant Chronos couvrent également trois autres monuments de l’Acropole, un théâtre romain adjacent et des parties du musée de l’Acropole construites au pied du rocher.

___ Le photographe AP Petros Giannakouris à Athènes a contribué.