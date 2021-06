Une application Matchmaker pour connecter artistes et collectionneurs

Aujourd’hui, la plupart des transactions entre artistes et acheteurs sont gérées par un petit nombre de grandes galeries qui représentent des noms établis et facturent des commissions importantes.

Elle a noté qu’il y avait des artistes non représentés à découvrir, et de nombreux consommateurs qui seraient impatients de les découvrir, mais peu d’endroits où les deux pourraient se croiser.

Pour adhérer, les artistes paient 15 £ (environ 21 $) pour un abonnement mensuel qui comprend un compte sur lequel ils peuvent stocker et afficher des images d’œuvres et également initier des transactions commerciales, comme générer une facture ou un certificat d’authenticité.

Les collectionneurs disposent également d’un espace virtuel dédié sur lequel stocker les images de leurs collections et finaliser les transactions. Les conservateurs peuvent monter une exposition via l’application, virtuellement ou en direct, et créer des communiqués de presse et des listes de prix.