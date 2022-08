Une application israélienne aide la communauté sourde à s’engager et à faire face à la guerre et à la paix

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La guerre et les conflits faisant tellement partie de la vie quotidienne, une société israélienne a développé un service gratuit en temps réel et à la demande langage des signes application d’interprétation pour les membres de la communauté sourde à utiliser sur les smartphones.

Avec une équipe d’interprètes disponibles et parlant et signant dans différentes langues des signes, le service d’appel vidéo est disponible partout et à tout moment.

Au cours du dernier cycle de violences au début du mois entre Israël et le Jihad islamique palestinien à Gaza, la société Sign Now a mené ses premiers tests pilotes avec des habitants de Gaza.

“Nous ne nous impliquons pas dans la politique. Nous sommes ici pour mener une révolution sociale”, a déclaré Tomer Levy, fondateur et PDG de Sign Now.

Il a déclaré à Fox News Digital que 20 Gazaouis ont utilisé l’application pendant ce projet pilote, communiquant avec des interprètes arabophones. Ils ont pu obtenir des mises à jour sur la situation à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza, communiquer avec des médecins et, surtout, partager leurs sentiments avec leurs collègues.

Ce n’est pas la première fois que l’entreprise vient en aide aux sourds. Les utilisateurs israéliens l’ont utilisé en temps de guerre et de paix, et de nombreux Ukrainiens et Russes l’ont utilisé depuis l’invasion russe de l’Ukraine.

“Ils ont pu parler à leur famille et à leurs amis, obtenir des conseils médicaux et même organiser leur voyage d’Ukraine en Israël et ailleurs”, a déclaré Levy à Fox News Digital.

“Notre objectif est d’aider les malentendants à s’intégrer de la meilleure façon possible dans le monde d’aujourd’hui. Lorsqu’une personne entendante parle avec un interprète en langue des signes, elle accorde beaucoup plus d’attention à la personne en face de lui.”

Selon la Fédération mondiale des sourds, il y a plus de 70 millions de personnes sourdes dans le monde. La grande majorité vit dans les pays en développement et utilise plus de 300 variantes différentes de la langue des signes.

Le 23 septembre, les Nations Unies célèbrent la Journée internationale des langues des signes. La thème pour cette année est la construction de communautés inclusives pour tous.

La Fédération mondiale des sourds exhortera les communautés, les gouvernements et les représentants de la société civile à reconnaître et à promouvoir les différentes langues des signes nationales dans le monde. Il s’est engagé à signer une déclaration de soutien aux langues des signes en tant que droit humain fondamental pour la communauté sourde.

Levy a fondé l’entreprise en 2019 et des dizaines de milliers de personnes ont utilisé l’application et son site Web.

Peu de temps après le lancement de la société par Levy, sa première étape importante a été l’interprétation par la société du Concours Eurovision de la chanson et sa diffusion sur YouTube.

Avec l’aide de la chaîne de télévision de l’Israeli Public Broadcasting Corporation et de l’Union européenne de radiodiffusion, la communauté sourde d’Israël a pu pour la première fois comprendre le concours international de chant.

Le prochain objectif de Levy est de rendre les prochains matchs de football de la Coupe du monde accessibles dans 15 langues des signes différentes.