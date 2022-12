Une application de livraison de nourriture au Royaume-Uni combat un revendeur de cannabis pour avoir imité son image de marque

La société de livraison de nourriture, Deliveroo, intente une action en justice contre un revendeur de cannabis au Royaume-Uni appelé “Dispenseroo” pour avoir imité leur image de marque. Deliveroo pense que sa marque pourrait être enfreinte et que le logo de Deliveroo a également tenté de copier son logo, qui est maintenant affiché sur les trains de métro de Londres avec des publicités non autorisées.

Selon Ladbible, le fondateur du « plus grand » dispensaire de cannabis en ligne du Royaume-Uni a affirmé avoir trouvé un moyen de livrer des bourgeons de THC, des pré-rouleaux, du hasch et des produits comestibles aux clients.

Le leader de la marque, qui a pris le pseudonyme “S”, a également affirmé qu’il réalisait des ventes d’une valeur de 25 000 £ (environ 25 lakh ₹) chaque jour et, avec son site Web, vise à faire campagne pour la légalisation de l’herbe au Royaume-Uni.

Plus tôt cette semaine, ‘Dispenseroo’ a été informé qu’il pourrait devoir renoncer à son nom de domaine. Un porte-parole de Deliveroo a déclaré que la société de livraison de nourriture avait déposé une plainte pour demander le transfert des noms de domaine “Dispenseroo” à Deliveroo, a rapporté Vice. Ils avaient également demandé à l’industrie du cannabis de les empêcher d’utiliser leur nom de marque afin de protéger les marques et la marque de Deliveroo. Le porte-parole a ajouté: “Compte tenu de l’imitation évidente et substantielle de notre marque, nous avons déposé une plainte auprès du registraire du site Web de Dispenseroo et de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.”

Parlant de l’action en justice intentée contre leur entreprise, ‘S’ a répondu : “Nous sommes convaincus que les revendications hostiles de Deliveroo à ce nom, qu’ils tirent du mot ‘kangourou’, sont risibles.” ‘S’ a également mentionné qu’ils recevaient quotidiennement plusieurs messages de clients sur leur dépendance à ‘Dispenseroo’ et sur la facilité avec laquelle la société de cannabis leur avait apporté la vie. Il a ajouté: «Même contre les adversités juridiques auxquelles nous sommes déjà confrontés avec les lois archaïques sur le cannabis au Royaume-Uni, nous nous sommes tous réunis autour des beautés du bourgeon pour lutter pour une cause en laquelle nous croyons fermement. Nous pensons que notre combat avec Deliveroo est juste un autre obstacle que nous devons surmonter.

La société britannique de livraison de nourriture a été fondée par Will Shu lorsqu’il a déménagé à Londres en 2013. Il a remarqué que même s’il existait de nombreux excellents restaurants, seuls quelques-uns d’entre eux livraient de la nourriture. Alors, il a pris sur lui d’apporter la nourriture des meilleurs restaurants locaux livrée aux portes des gens.

Aujourd’hui, Deliveroo opère sur 11 marchés dans le monde, en collaboration avec des milliers de restaurants et d’épiceries, des milliers de passagers et des millions de consommateurs profitant de leurs services.

