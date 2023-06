Une application de fitness alimentée par l’IA peut-elle surpasser un entraîneur humain ?

Un dresseur d’IA peut me dire de sauter, mais peu importe à quelle hauteur.

C’est une prise de conscience que j’ai eue en essayant FitnessIA, une application de fitness pour iPhone uniquement qui utilise l’intelligence artificielle. FitnessAI produit des routines d’entraînement personnalisées en fonction des informations que vous saisissez, telles que votre taille, votre poids, votre sexe et l’équipement disponible à la maison ou au gymnase. Mais s’appuyer uniquement sur la technologie a ses limites pour perfectionner le corps humain.

J’ai comparé Fitness AI à l’application Future, qui vous connecte virtuellement à un entraîneur personnel. Avec Future, je ne me contentais pas de répondre à moi-même ou de saisir des chiffres dans une application. J’avais affaire à une vraie personne qui avait de vraies attentes. Et avec mon cerveau de lézard bro-ish, je voulais lui montrer que je pouvais me pousser plus fort.

Il montre les différences fondamentales entre l’entraînement avec des machines et l’entraînement avec des humains. FitnessAI dit que l’application vise à faciliter lentement les gens dans de nouvelles routines, ce qui signifie qu’elle ne vous lancera pas dans une nouvelle méthodologie d’entraînement. C’est parce qu’il ne peut pas comprendre et synthétiser qui vous êtes en tant que personne, ni enregistrer vos besoins ou nuances spécifiques. Cela peut prendre quelques semaines pour que l’application commence à varier les entraînements de manière plus unique, car elle calcule les chiffres, collecte des données et reconnaît les modèles.

L’IA-ification de tout est sur nous. Depuis le lancement de ChatGPT, le monde est fasciné par les grands modèles linguistiques. De la génération de poèmes et de CV au code informatique, ChatGPT fouille dans des trésors de données en ligne et forme des phrases de type humain, faisant des recherches Google à l’ancienne une apparence piétonne en comparaison.

Comme ChatGPT est devenu le produit de consommation à la croissance la plus rapide de l’histoire, il y a eu une vague d’entreprises intégrant davantage d’IA dans leurs opérations. Une recherche Google de « Fitness AI apps » vous rapportera au moins 20, y compris Fitbod, Freeletics et AI Gym. Selon une estimation, le L’industrie mondiale du fitness numérique atteindra 26,5 milliards de dollars d’ici 2026.

Il y a une raison pour laquelle je ne me suis pas tourné vers ChatGPT pour un programme d’entraînement. Bien sûr, je peux ajouter des métriques spécifiques à une invite ChatGPT, mais c’est essentiellement « saisie semi-automatique sur les stéroïdes » et produira une réponse en prédisant quel devrait être le prochain meilleur mot. Et quand j’ai dit à ChatGPT de créer une routine autour de ma cheville théoriquement tordue, il a recommandé des exercices en position debout et en portant du poids, ce qui pourrait aggraver une blessure. FitnessAI ne ‘t avoir un chatbot intégré, même si cela va bientôt changer.

Tester l’IA dans le fitness

Lancé en 2019, FitnessAI s’appuie sur des algorithmes d’apprentissage automatique pour optimiser les séries, les répétitions et le poids pour chaque entraînement. L’application a une interface élégante. Chaque entraînement comporte un modèle anatomique en 3D du corps humain, montrant les ondulations de chaque groupe musculaire, comment faire chaque entraînement et quels muscles sont ciblés. Une fois l’exercice terminé, vous pouvez indiquer à FitnessAI si vous avez utilisé des poids supérieurs ou inférieurs, et l’application utilisera ces données pour ajuster les futurs entraînements.

Application FitnessAI Capture d’écran/CNET

Ma première séance s’est concentrée sur les épaules et les abdominaux. J’ai commencé avec cinq séries de presses à épaules avec haltères (cinq répétitions chacune), puis je suis passée à des presses à épaules avec haltères. À cause de la fatigue, avoir deux exercices de développé des épaules d’affilée ne m’a pas semblé complètement efficace. Après une élévation latérale avec haltères, je suis passé à un crunch de déclin pondéré suivi de quelques crunchs standard. C’était loin d’être un entraînement exténuant. Certes, j’aurais pu suivre et ajouter des séances d’entraînement supplémentaires, mais pour des raisons de test, je l’ai gardé tel quel.

Le jour suivant concentré uniquement sur les biceps. Tout comme ma session précédente, il n’y avait pas beaucoup de variation. (Certes, il n’y a pas grand-chose à faire avec les exercices de biceps.) Passer d’une boucle d’haltères à une boucle d’haltères semblait répétitif. S’il était immédiatement suivi d’un curl marteau, qui cible la longue tête du biceps, cela permettrait de toucher différents muscles. Après cinq exercices différents pour les biceps, mes bras ont été abattus.

Le jour de la poitrine, j’ai rencontré le même problème, FitnessAI recommandant deux entraînements qui ciblaient en grande partie les mêmes groupes musculaires : un développé couché incliné suivi d’un développé incliné avec haltères. Je ne voyais pas non plus l’intérêt de commencer avec un développé couché et de finir avec un développé couché Smith. J’ai été surpris que FitnessAI n’ait pas envisagé quelque chose comme une mouche de poitrine à câble, qui permet une plus grande amplitude de mouvement.

À 15 $ par mois, FitnessAI peut être un peu raide si vous le comparez à de nombreuses autres applications de fitness sur le marché. Pourtant, je le vois comme un outil d’entraînement puissant qui peut enregistrer votre activité et vous montrer exactement comment faire des exercices. L’application peut varier les entraînements, améliorer l’efficacité et vous aider à atteindre progressivement une surcharge progressive, ce qui pourrait réduire les risques de blessure. Il faut du temps pour en tirer le meilleur parti, alors ne vous attendez pas à un changement massif de votre routine dès le départ. Il ne recommandera pas non plus un style d’entraînement différent, sauf si vous l’indiquez spécifiquement dans les paramètres. Mais cela nécessite des recherches de fond de votre part. Dans l’ensemble, FitnessAI semble mieux adapté aux amateurs de gym plus expérimentés.

FitnessAI a confirmé qu’il intégrera un chatbot de type ChatGPT dans l’application plus tard cette année qui utilise l’IA d’apprentissage en profondeur. Il pourra « façonner vos préférences, donner des commentaires sur vos entraînements et obtenir des réponses à des questions sur tout, de la nutrition à la forme », a déclaré Justin Bingham, directeur technique de FitnessAI.

Et même si vous pourrez peut-être converser avec une future version de FitnessAI, cela ne vous motivera peut-être pas autant lorsque vous répondez à une personne réelle.

En savoir plus: Votre futur compagnon d’entraînement pourrait-il être un robot ?

Comparer mon entraîneur d’IA à un vrai

Lorsque j’ai commencé avec l’application d’entraînement personnel Future, j’étais en contact avec Brett Carroll, un entraîneur basé en Floride. Il m’a demandé si je voulais continuer ma routine d’entraînement cinq par cinq (cinq exercices à cinq répétitions près de ma limite de poids maximale). Je m’en remets à lui, disant que je faisais cette routine depuis un moment et que je ne voyais pas les résultats que je voulais. Il a plutôt opté pour une routine de bloc, divisant mes séances d’entraînement entre les jours du bas et du haut du corps. Et les entraînements ne se concentreraient pas uniquement sur la musculation. Il a intégré de nombreux exercices d’étirement et de mouvement, que j’avais négligés.

Les séances d’entraînement créées par Carroll étaient parmi les séances de gym les plus difficiles que j’ai jamais eues.

Je pense à Future comme à une formation personnelle asynchrone. Ce n’est pas que Carroll est là sur un appel vidéo tout le temps que je suis au gymnase. Il crée des séances d’entraînement pour moi et l’application lit automatiquement des vidéos sur la façon de faire des exercices et des étirements spécifiques. Il a également des carillons pour les heures de démarrage et d’arrêt et donne des recommandations sur la façon de faire correctement les exercices. Je peux également accéder à l’application et saisir les variations que j’ai apportées aux poids. Carroll peut alors s’adapter en conséquence.

Ma première journée pour le haut du corps a été difficile, me forçant à parcourir plusieurs groupes musculaires avec de courtes périodes de repos. À la fin de l’heure, ma chemise était visiblement trempée.

Une journée haut du corps axée sur la surcharge progressive. Imad Khan

Après une pause d’une journée, je suis retourné à la salle de gym pour faire un entraînement du bas du corps, en me concentrant sur des promenades latérales amusantes en canard et des squats de cosaque, où vous penchez votre corps en fente d’un côté à l’autre. Après quelques squats de poids corporel, j’ai attrapé deux haltères de 30 livres et j’ai fait des squats séparés bulgares, une variante de squat en équilibre qui se concentre sur une jambe à la fois. À partir de là, j’ai dû immédiatement sauter pour « lié avec un bâton », un mouvement où je sautais latéralement d’une jambe à l’autre. La combinaison de levage et de mouvements explosifs m’a laissé en lambeaux. Et ce n’était que le premier complexe.

Le deuxième complexe de soulevés de terre à une jambe avec haltères (tout en tenant une barre de 45 livres) et d’étapes d’haltères de 30 livres me faisait remettre en question mes années au gymnase. Avais-je vraiment fait des progrès ? Ces exercices relativement simples à des poids inférieurs m’épuisaient. En règle générale, je peux faire un squat d’haltères normal avec 275 livres de poids sur mes épaules. Alors que je n’étais censé prendre que 30 secondes de repos, j’ai eu besoin de plus d’une minute pour me recomposer.

Future application Capture d’écran/CNET

Ce premier jour de jambe m’a tellement épuisé que j’ai sauté l’entraînement du lendemain. Heureusement, Carroll a pu ajuster ma routine en conséquence pour m’aider à récupérer.

En parlant de récupération, Carroll a recommandé des suppléments. Je pourrais aussi lui parler de mon alimentation et de mes objectifs macro. C’est quelque chose que les entreprises pourraient restreindre avec les applications de fitness AI en raison de problèmes de responsabilité. Lorsque j’ai demandé à ChatGPT quels suppléments je devrais prendre, il a recommandé des protéines de lactosérum, de la créatine, des pilules d’huile de poisson et des multivitamines. Ses macro-recommandations semblaient incorrectes en fonction de mon type de corps et de mes objectifs de perte de poids – il proposait 360 à 540 grammes de glucides, par opposition aux 170 à 200 grammes de glucides recommandés par les macro-calculateurs en ligne.

À 199 $ par mois, Future est beaucoup plus cher que FitnessAI, et même plus cher que de nombreux abonnements à des salles de sport. (Pour les besoins de cet article, Future m’a accordé un abonnement d’essai.) Mais étant donné que des séances d’entraînement personnelles dans un gymnase peut varier entre 50 $ et 150 $ ou plus chacun, un mois d’entraînements entièrement organisés via Future n’est pas une mauvaise affaire.

L’humain sur la machine

L’IA n’en est qu’à ses débuts dans le domaine de la santé et du bien-être. Finalement, FitnessAI, et probablement d’autres applications de fitness, intégreront des chatbots AI afin que vous puissiez lui poser des questions et le faire répondre. Jusque-là, vous comptez sur des applications qui, au mieux, peuvent analyser certaines données et mettre en place une routine décente.

Je n’ai eu aucun scrupule particulier lors de l’utilisation de FitnessAI. Si vous avez un budget plus serré, je le recommanderais à ceux qui ont déjà de l’expérience en salle de sport et qui souhaitent enregistrer leurs entraînements sur leur téléphone. (Certes, de nombreuses applications le font gratuitement.) Il existe de nombreuses séances d’entraînement dans l’application, de sorte que même les amateurs de gym les plus raffinés trouveront quelque chose de nouveau à essayer. Avec FitnessAI, c’est à vous de maximiser vos séances d’entraînement, et vous devrez contacter des sources extérieures au sujet de l’alimentation, des suppléments, des étirements et du cardio.

Conclusion : les logiciels et les algorithmes alimentés par l’IA ne peuvent pas générer une routine d’entraînement pour vous en fonction de vos pensées et de vos désirs – et il se peut qu’ils ne soient pas précis pour s’adapter aux blessures.

Mais tout le monde est différent. Certains peuvent préférer enregistrer des numéros dans une application et ne pas avoir à faire face à la pression de faire rapport à une personne. Dans mon cas, obtenir de vrais commentaires d’un vrai entraîneur est ce qui m’a gardé motivé, une prise de conscience qui donne à réfléchir sur mon propre conditionnement social. Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne les gains au gymnase, je choisis de faire confiance à un humain plutôt qu’à une machine.

Note de la rédaction : CNET utilise un moteur d’IA pour aider à créer des histoires. Pour en savoir plus, voir ce post.