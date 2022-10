Une application de dépistage vocal basée sur l’IA en Australie peut détecter les maladies de Parkinson et le COVID-19 sévère

Une équipe de recherche dirigée par des ingénieurs et des neurologues de l’Université RMIT a mis au point une application mobile qui utilise la voix d’une personne pour dépister la maladie de Parkinson et le COVID-19 sévère.

COMMENT ÇA FONCTIONNE

L’application utilise l’IA pour analyser les changements dans la voix d’une personne en seulement 10 secondes. La recherche a rassemblé des enregistrements vocaux de personnes atteintes de la maladie de Parkinson et d’un groupe témoin prononçant trois sons – A, O et M, qui ressemblent à un chant de méditation hindou.

Les trois mêmes sons et la méthode d’analyse de l’IA ont également été utilisés pour identifier les patients COVID-19 qui ont besoin de soins cliniques supplémentaires ou d’une hospitalisation.

Les résultats de cette recherche ont été publiés à ce jour dans trois revues : IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine, Accès IEEEet Ordinateurs en biologie et en médecine.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Diagnostiquer la maladie de Parkinson peut être difficile car les symptômes varient d’une personne à l’autre, bien que les symptômes courants comprennent des mouvements lents, des tremblements, de la rigidité et un déséquilibre. Actuellement, cette condition peut être diagnostiquée par l’évaluation d’un neurologue, qui peut prendre jusqu’à 90 minutes.

L’équipe de recherche a affirmé que les efforts précédents pour développer une évaluation vocale informatisée pour détecter la maladie de Parkinson et les infections pulmonaires avaient échoué en raison des différences majeures dans la voix des gens. La voix des personnes atteintes de la maladie de Parkinson change en raison de la rigidité, des tremblements et de la lenteur, et cela peut être difficile à évaluer par des cliniciens experts.

L’utilisation des trois sons “résulte[ed] dans une détection plus précise de la maladie », a déclaré Dinesh Kumar, chercheur principal et professeur à la RMIT University School of Engineering.

Le co-chercheur, le Dr Quoc Cuong Ngo, a également affirmé que leur application de dépistage est “plus rapide et meilleure” que les approches similaires basées sur l’IA. “Notre application de test de dépistage peut mesurer avec une grande précision comment la voix d’une personne atteinte de la maladie de Parkinson ou [a] personne à haut risque d’hospitalisation à cause de la COVID-19 est différente des personnes en bonne santé.”

Selon un communiqué de presse, l’équipe de recherche va maintenant travailler sur une étude observationnelle plus vaste pour détecter la progression de la maladie de Parkinson et des maladies pulmonaires. Ils cherchent également à tester l’efficacité de leur technologie d’IA dans d’autres conditions neurologiques et troubles du sommeil.

De plus, l’équipe recherche un partenaire commercial et un partenaire clinique avant leur essai clinique prévu pour l’année prochaine. Actuellement, ils ont fait appel à l’Université technique de Košice en Slovaquie, à l’Université de Surabaya en Indonésie et à l’Université d’ingénierie et de technologie Rajshahi au Bangladesh pour ce prochain essai.

APERÇU DU MARCHÉ

En juin, la startup américaine Rune Labs a obtenu l’autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour son application StrivePD qui surveille les symptômes des patients atteints de la maladie de Parkinson via l’Apple Watch.

La société ResApp, cotée à l’ASX, récemment acquise par Pfizer, a également développé une application de dépistage mobile basée sur l’IA qui utilise les enregistrements de toux d’une personne pour détecter le COVID-19.

Dans d’autres nouvelles connexes, SingHealth a ajouté un Fonction de suivi des symptômes de la maladie de Parkinson dans son application Health Buddy.

ENREGISTREMENT

“La détection, le diagnostic et le traitement précoces pourraient aider à gérer ces maladies, il est donc essentiel de rendre le dépistage plus rapide et plus accessible. Cette recherche permettra un test sans contact, facile à utiliser et peu coûteux qui pourra être effectué systématiquement n’importe où dans le monde. monde, où les cliniciens peuvent surveiller leurs patients à distance. Cela pourrait également promouvoir un programme de dépistage à l’échelle de la communauté, atteignant des personnes qui, autrement, ne chercheraient pas un traitement avant qu’il ne soit trop tard », a déclaré le professeur Kumar à propos des résultats de leurs recherches.