Des couvertures de toiles d’araignées couvrent la campagne australienne dans ce qui a été surnommé une « apocalypse d’araignée » alors que le pays lutte contre un fléau biblique de la souris.

D’épaisses couvertures de toiles d’araignées ont été photographiées étirées dans la région du Gippsland au milieu de fortes pluies et d’inondations ultérieures à Victoria.

Les araignées ont tenté de fuir les eaux de crue de manière assez effrayante Crédits : hdjwiax/reddit

La région du Gippsland est recouverte de toiles d’araignées après les inondations Crédits : hdjwiax/reddit

Le voile effrayant recouvrant les arbustes, l’herbe et les panneaux de signalisation montre les tentatives de l’araignée de fuir les eaux de crue et de se réfugier sur un terrain plus élevé.

Les photos, partagées sur Reddit, ont été publiées avec la légende : » Si les inondations ne suffisaient pas, je vous donne, l’apocalypse des araignées. «

L’État du sud-est a été ravagé par de fortes pluies et des vents violents, forçant des milliers de personnes à évacuer.

Certaines parties de la région ont été fermées la semaine dernière après que la pluie a laissé les habitants sans électricité.

Mais malgré l’horreur des utilisateurs des médias sociaux, le professeur Dieter Hochuli de l’Université de Sydney a déterminé que les insectes étaient des araignées en toile et a déclaré que le comportement n’était pas inhabituel après les inondations.

Le phénomène serait connu sous le nom de « ballooning » Crédits : hdjwiax/reddit

Les toiles d’araignées couvraient les arbustes, l’herbe et les panneaux de signalisation Crédits : hdjwiax/reddit

Il a été surnommé « l’apocalypse des araignées » Crédits : reddit/jk409

« Ils construisent une toile un peu différente de celles avec lesquelles nous sommes plus familiers, comme les toiles d’orbes, celles-ci sont plates et les araignées vivent souvent entre deux couches de toile », a-t-il déclaré à 7 News.

« Lorsque nous recevons ce type de pluies très abondantes et d’inondations, ces animaux qui passent leur vie de manière cryptique sur le sol ne peuvent plus y vivre et font exactement ce que nous essayons de faire – ils se déplacent vers les hauteurs. »

Avec 50 mm de pluie supplémentaires prévus à East Gippsland cette semaine, on pense que les araignées pourraient à nouveau persister dans leur tactique de survie.

Des rapports locaux suggèrent que le phénomène est connu sous le nom de montgolfière, où des conditions météorologiques plus fraîches ont incité les araignées à couvrir des étendues de terre dans des toiles d’araignées ressemblant à des nuages ​​pour essayer de s’abriter des conditions humides.

Le dernier problème de ravageurs survient alors que le pays combat des dizaines de millions de souris déchaînées qui tourmentent les communautés.

Des dizaines de millions de souris déchaînées ont frappé des villes en Australie Crédit : agriculteurs de la Nouvelle-Galles du Sud

On a signalé que des souris rampaient sur les oreillers et les visages des gens pendant leur sommeil Crédit : Facebook / Matt Hansen Immobilier Dubbo

Il y a eu des appels pour que la peste des souris soit déclarée « catastrophe naturelle » afin que les Australiens frustrés puissent réclamer des indemnités d’assurance après qu’une maison a été incendiée, des voitures détruites et des récoltes décimées.

Des épidémies horribles s’étendent sur 1 000 km de Brisbane à Melbourne et font des ravages dans les communautés agricoles depuis près d’un an.

La femme d’un agriculteur a été transportée d’urgence à l’hôpital la semaine dernière après s’être réveillée avec une souris en train de mâcher son OEIL.

Elle est l’une des nombreuses victimes de l’épidémie, décrite comme la pire depuis plus de 30 ans, rapporte le Times.

Un autre fermier dormait profondément quand il sentit quelque chose de petit lui traverser le visage.

Mick Harris, qui vit à Narromine, à environ 250 miles à l’intérieur des terres de Sydney, a déclaré: « J’ai ressenti une sensation de chatouillement et de fourrure alors qu’elle rampait de derrière mon oreille sur ma joue.

Les rongeurs ont mangé des fils électriques Crédits : erin anderson

Des villes de la Nouvelle-Galles du Sud ont été ravagées par des rats et des souris Crédit : Ferme Foxearth

« Cela m’a fait ramper la peau. Mes cheveux se sont dressés et j’ai sauté du lit. »

Alors que l’hiver australien s’installe, les propriétaires de maisons et de voitures ont été obligés de faire face à des rats et des souris à la recherche d’endroits plus chauds pour vivre.

Les rongeurs ont mangé des fils électriques qui ont déclenché un incendie à Narrabri, en Nouvelle-Galles du Sud, tandis que des voitures ont été endommagées.

La mère de trois enfants, Shirilee Jackson, 31 ans, qui vit à Mandagery, en Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré qu’un essaim de rats et de souris avait endommagé sa voiture de manière irréparable en une seule nuit.

Elle a déclaré à A Current Affair: « Dix mille dollars (5 474 £) de dégâts. Je me suis réveillé à cinq heures du matin pour trouver les ceintures de sécurité mâchées, le radiateur, le sol, l’appui-tête et le siège auto pour enfant mâchés .

« C’est juste irréel, en l’espace de 10 heures. »

Les principales compagnies d’assurance australiennes ont déclaré à leurs clients que l’assurance générale habitation et contenu et l’assurance automobile ne protègent pas contre les rats et les souris, sauf en cas d’autres effets, tels qu’un incendie ou des inondations.

Andrew McKenzie, un mécanicien à Orange, NSW, a déclaré que les dommages causés par l’infestation de rongeurs s’aggravaient et qu’il « a maintenant jusqu’à quatre voitures par jour ».

Des souris mortes tuées sur une propriété à Coonabarabran, NSW Crédit : Reuters