Une antilope encorne à mort un employé d’un parc animalier suédois

Une grande antilope a mortellement encorné un employé d’un parc animalier du sud-ouest de la Suède, a annoncé lundi le propriétaire du parc.

L’incident s’est produit dimanche soir au parc animalier et de divertissement d’Oland, sur l’île d’Oland, dans le sud-ouest.

La victime et le propriétaire du parc, Richard Berglund, emmenaient les animaux dans des écuries après la fermeture du parc lorsqu’un éland, la plus grande espèce d’antilope au monde, a encorné l’employé, a déclaré Berglund aux journalistes.

“C’était un ami … nous sommes tous en deuil”, a déclaré Berglund.

