Une annonce Covid montrant une jeune femme à bout de souffle en avertissant de se faire vacciner suscite la fureur alors que l’Australie fait face à une pénurie de jab

AUSSIES a dénoncé une publicité Covid « offensive » qui montre une jeune femme en quête d’air.

La publicité montre un jeune Australien à bout de souffle alors qu’il est relié à un ventilateur à l’hôpital.

Les Australiens disent que l’annonce est « complètement offensante » Crédit : Twitter

Canberra a fait face à un contrecoup intense suite à son déploiement lent des jabs Covid Crédit : Twitter

Pour effrayer encore plus les Australiens, l’annonce se lit comme suit : « COVID-19 peut affecter n’importe qui.

« Restez à la maison. Faites-vous tester. Réservez votre vaccination. »

L’annonce n’est diffusée qu’à Sydney, qui est dévastée par une épidémie de la variante Delta et en est à sa troisième semaine de verrouillage.

Dimanche, la ville a enregistré son premier décès dû à l’épidémie cette année.

Pendant ce temps, Canberra fait face à une réaction intense suite à son déploiement retardé des vaccins Covid, qui a permis à un peu plus de 10% des personnes d’être complètement vaccinées.

Pour aggraver les choses, le vaccin recommandé par le gouvernement pour les moins de 40 ans – le vaccin Pfizer-BioNTech – est sur le point de s’épuiser.

Un journaliste australien a qualifié la vidéo de « complètement offensante ».

Il a affirmé qu’il était ridicule de « diffuser une annonce comme celle-ci alors que les Australiens de cette tranche d’âge attendent toujours leurs foutus vaccins ».

« Pourquoi ciblons-nous les jeunes ? Ne devrions-nous pas viser le taux croissant d’hésitation à la vaccination chez les plus de 55 ans ? a déclaré un autre utilisateur de Twitter.

« Chaque élément de communication sur la santé doit être de bon goût, doit être intègre et honnête. Cela échoue à cet égard », a déclaré à CNN Bill Bowtell, professeur à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud.

Certains professionnels de la santé demandent que le clip soit mis au rebut, affirmant qu’il est « insensible ».

Mais le scientifique en chef australien Paul Kelly a déclaré qu’il était « destiné à être graphique » pour « faire passer le message » sur le respect des nouvelles règles de verrouillage.

« Nous ne faisons cela qu’en raison de la situation à Sydney », a-t-il déclaré.

Le médecin-chef Paul Kelly a déclaré que l’annonce était » censée être graphique « Crédit : Twitter

Répondant à ses critiques, le Premier ministre Scott Morrison a déclaré qu’il n’appartenait pas aux Australiens de « se contenter de cela ».

« Je le sais, et ce n’est qu’il y a quelques semaines que nos mêmes critiques disaient que la publicité devait être plus forte, beaucoup plus forte, faisant même référence aux faucheurs », a-t-il déclaré à Sky News Australia.

« [The ad] a deux messages… l’un est de rester à la maison », a ajouté Morrison.

« Nous ne pouvons pas être complaisants à ce sujet. Et les jeunes qui se déplaçaient dans la ville mettaient les gens en danger dans toute la communauté, y compris eux-mêmes. »

La Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale, a signalé lundi 112 nouveaux cas, presque tous à Sydney, malgré les mesures de confinement strictes.