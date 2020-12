Vous pensiez qu’Apple suivait la même routine de lancement de quelques nouveaux iPhones une fois par an et peut-être saupoudrer les onze autres mois avec des mises à jour iPad, Apple Watch et Mac? Si c’est ce que vous pensiez, il y a de fortes chances que 2020 ait été une agréable surprise pour vous. Cela a été, si ma mémoire est bonne, l’année la plus active pour Apple en ce qui concerne les lancements de produits. Et le plus excitant. Et le plus vocal aussi. Cinq nouveaux iPhones, trois actualisations iPad, MacBook Pro 13 et le MacBook Air obtenant deux mises à jour dans l’année, le magnifique iMac 27 pouces, deux gammes familiales de l’Apple Watch, le HomePod Mini et le dernier mais non le moindre, le super cher et Écouteurs AirPods Max super attrayants. Il s’est passé beaucoup de choses sur le plan matériel, mais cette année a également vu la plus grande mise à jour qu’iOS ait vue depuis des années avec iOS 14 et les Macs depuis des années, avec le macOS Big Sur. Le flou entre les iPad et les Mac se poursuit subtilement, et cette année, l’iPad Air et même l’iPhone 12 étaient bien plus proches des options «Pro», en termes d’expérience et de performances.

Nous ne savions pas que lorsque la gamme iPad Pro a été mise à jour en mars, nous nous embarquerions dans une année où Apple serait passé de «One More Thing» à bien d’autres choses. Ou quelque chose comme ça. Si mon décompte ne me trahit pas, il y a eu plus de 20 annonces importantes d’Apple tout au long de l’année. L’actualisation de l’iPad Pro (mars), le MacBook Air (mars), l’iPhone SE (avril), le MacBook Pro 13 (mai), les plans Apple Silicon, l’aperçu iOS 14, l’aperçu macOS Big Sur et le watchOS 7 tout d’abord à la WWDC à l’été (juin), iMac 27 pouces en août, initiative Production Linked Incentive (PLI) avec le gouvernement indien, lancement de la boutique en ligne Apple India, lancement de l’iPad Air, Apple Watch Series 6, Apple Watch SE et l’iPad de 8e génération ainsi que la version iOS 14 (le tout en septembre), l’iPhone 12 Mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max en octobre, le HomePod Mini en octobre et puis les gros —Le MacBook Air avec Apple M1 et le MacBook Pro 13 avec Apple M1 en novembre, coïncidant avec la sortie du macOS Big Sur. Si vous pensiez que c’était la fin de l’année, ce n’était pas le cas. Apple a lancé les écouteurs AirPods Max en décembre.

La tendance constante tout au long de l’année a été la réduction de l’écart entre les variantes Pro et non Pro dans toutes les gammes de produits. Le nouvel iPad Air, par exemple, se sent globalement très similaire à l’iPad Pro 11. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini sont les plus proches que les iPhones non-Pro ont même été de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max. ou prenez-en quelques-uns. En fait, même le MacBook Air doté de la puissante puce Apple M1 est le plus proche que cet ordinateur portable ultra-mince ait jamais été du MacBook Pro 13 en termes de performances.

Parmi les produits les plus remarquables, celui qui retient le plus l’attention est l’iPhone 12 Mini. le surnom «Mini» fait partie intégrante de la gamme Apple iPhone. Pour la première fois. C’est l’Apple iPhone 12 Mini. Et il n’a pas été utilisé à la légère. Comparons quelques statistiques. L’Apple iPhone 12 Mini mesure 5,18 pouces de hauteur, 2,53 pouces de largeur et horloges 0,29 pouces d’épaisseur. Le plus petit iPhone de la gamme Apple à ce jour était l’Apple iPhone SE de deuxième génération, sorti plus tôt cette année. Cela mesure, et vous voudrez peut-être vous asseoir pour cela – 5,45 pouces de hauteur, 2,65 pouces de largeur et 0,29 pouces d’épaisseur. L’Apple iPhone 12 Mini dispose d’un écran Super Retina XDR de 5,4 pouces, tandis que l’iPhone SE dispose d’un écran Retina HD de 4,7 pouces. Apple affirme que l’iPhone 12 Mini est le téléphone 5G le plus petit, le plus fin et le plus léger au monde. Cela ne fait aucun doute. Sous le capot se trouve le même A14 Bionic conçu selon un processus de fabrication de 5 nm, comme les autres variantes de l’iPhone 12. Il s’agit de la première puce de 5 nm disponible dans le commerce. La puce A14 Bionic dispose d’un processeur à six cœurs, dont deux sont des cœurs haute performance et quatre cœurs sont destinés aux applications et processus moins gourmands en énergie. Il y a aussi un nouveau graphique quad-core. Ce n’est pas parce que l’iPhone 12 Mini est compact qu’il doit faire des compromis sur les spécifications.

Avez-vous également lu?

Plus que de simples nouveaux iPhones, Apple a accéléré sa concentration sur l’Inde avec Made in India et la boutique en ligne

Expliqué: La critique risible de Facebook sur la politique de confidentialité d’Apple et vous êtes la raison du combat

Ensuite, il y a l’Apple MacBook Air, avec la nouvelle puce Apple M1. Il n’y a pas d’autre moyen de le dire – c’est un changement de jeu unique en ce qui concerne les appareils informatiques. D’un seul coup, Apple a pu tirer le type de performances et d’autonomie de la batterie de sa puce de la série M de première génération, qu’Intel n’a pas été en mesure de se rapprocher des cycles annuels de mise à niveau du processeur Core au fil des ans. Et le fait que le MacBook Air, avec son design ultraportable et une mise en œuvre sans ventilateur se rapproche si près du MacBook Pro 13 en termes de performances pour la plupart, est la cerise sur le gâteau.

Peu de gens sont d’accord avec mon choix ici, mais je pense que le HomePod Mini offre à Apple une bien meilleure base sur laquelle s’appuyer dans l’espace des haut-parleurs intelligents. À un prix de Rs 9 900 en Inde, il est en concurrence avec les goûts de l’Amazon Echo et du Google Nest Audio et est dans une bien meilleure position par rapport à ce dernier en termes de qualité audio au moins. De plus, cette conception extrêmement compacte devrait rendre les autres haut-parleurs intelligents assez envieux de leur volume comparatif. Cela prouve simplement que vous n’avez pas toujours besoin d’un grand haut-parleur pour obtenir un bon son.

Cela a certainement dû être l’une des années les plus actives pour Apple, sur le front du lancement de produit. Il a été courageux à un moment où la majeure partie de l’année est restée entourée d’incertitude, notamment sur le plan financier. Pourtant, cela donne à Apple une plate-forme solide sur laquelle s’appuyer pour l’année prochaine, en particulier du côté Mac, avec les ajouts attendus à la gamme de puces de la série M avec des processeurs encore plus puissants, et également pour les Mac restants.