Une année meurtrière pourrait mettre en péril la candidature à la réélection du maire de Little Rock

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Frank Scott est devenu le premier maire noir élu par le peuple de Little Rock il y a quatre ans sur des promesses de campagne d’unir une ville longtemps divisée selon des critères raciaux.

Mais une année meurtrière dans la capitale de l’Arkansas, les critiques de sa gestion et les attaques des républicains menacent les chances de réélection de Scott, un rare démocrate de haut niveau dans cet État solidement rouge. Sa candidature à la réélection est l’une des rares courses compétitives au scrutin dans l’Arkansas, où les républicains sont fortement favorisés dans les affrontements à l’échelle de l’État et du Congrès.

“Cette course est très simple : voulez-vous revenir en arrière dans un passé horrible, ou voulez-vous continuer à grandir ?” Scott a déclaré à ses partisans avant de voter lors du vote anticipé.

L’élection de Scott en 2018 a été un point de repère pour une ville connue depuis longtemps pour la déségrégation en 1957 de Little Rock Central High School, lorsque neuf élèves noirs ont été escortés dans l’école devant une foule blanche en colère. La ville reste divisée sur le plan racial, les Blancs représentant environ la moitié de la population de Little Rock.

La course à la mairie de Little Rock est non partisane. Mais Scott se présente à une élection de mi-mandat où les crimes violents sont devenus un problème crucial à l’échelle nationale, les républicains désireux de dépeindre les maires démocrates comme incapables de protéger leurs villes.

Dans le Texas voisin, le plus haut responsable élu du comté démocrate de Harris, qui abrite Houston, fait également face à de telles critiques. Le crime domine la publicité des candidats du GOP dans certaines des courses les plus compétitives du Sénat et du gouverneur à travers le pays.

Le principal rival de Scott dans la course est Steve Landers, un concessionnaire automobile à la retraite qui cite régulièrement le taux d’homicides en spirale de la ville dans les apparitions et les documents de campagne. Jusqu’à présent cette année, Little Rock a signalé au moins 71 homicides, dépassant le record atteint par la ville en 1993.

« Les gens veulent un changement dans notre ville. Notre ville est dangereuse », a déclaré Landers.

Landers se qualifie d’indépendant qui a voté pour les démocrates et les républicains. Les dossiers de la Commission électorale fédérale montrent qu’il a fait des dons à plusieurs candidats républicains et au GOP de l’État ces dernières années, mais aussi à certains démocrates. Il a dépensé plus que la campagne de Scott et a prêté 400 000 $ à sa candidature, selon les rapports de collecte de fonds déposés la semaine dernière.

Les autres candidats en lice sont Greg Henderson, un homme d’affaires local qui publie un blog culinaire, et Glen Schwarz, un défenseur de longue date de la légalisation de la marijuana. Les trois challengers sont blancs.

Scott, ancien membre de la commission des autoroutes de l’État, est devenu le premier maire noir élu de Little Rock lors d’un second tour. Little Rock avait auparavant deux maires noirs, mais ils ont été choisis pour le poste par les autres membres du conseil municipal et non par les électeurs.

Scott avait le soutien de personnalités démocrates et républicaines il y a quatre ans lorsqu’il a mené une campagne visant à combler les plus grands clivages de la ville : race, revenu et géographie.

Cependant, le taux d’homicides et certains trébuchements à l’hôtel de ville ont depuis attiré l’implication de groupes soutenus par les républicains. Ils comprennent une campagne qui a été soutenue par le comité d’action politique de l’ancien gouverneur Mike Huckabee.

La criminalité à Little Rock est également prise en compte dans d’autres races de l’État.

Une annonce de la candidate au poste de gouverneur républicain Sarah Sanders – l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche et la fille de Huckabee – mentionne le crime violent de la ville.

Scott a fustigé l’implication de l’ancien gouverneur dans la course, avec un courrier avertissant les électeurs, “ne laissez pas Mike Huckabee apporter les politiques de Donald Trump à Little Rock”.

Les observateurs politiques disent que les attaques républicaines pourraient se retourner contre eux.

“Cela lui ajoute une nouvelle dimension, c’est essentiellement devenu une course partisane et il y a beaucoup de démocrates à Little Rock”, a déclaré Skip Rutherford, ancien président du Parti démocrate de l’État.

Depuis l’implication des groupes soutenus par le GOP, la campagne de Scott a déployé les approbations de démocrates et de groupes de haut niveau, tels que le général à la retraite Wesley Clark et Planned Parenthood Great Plains Votes. Il a également été approuvé par certains des étudiants noirs qui ont intégré Central High.

Scott a défendu sa gestion du crime, notant que le taux global de crimes violents de Little Rock est en baisse par rapport à la même période l’année dernière.

Le maire et la police ont déclaré que le pic d’homicides de cette année, contrairement à ce que la ville a connu au début des années 1990, n’est pas dû à l’activité des gangs mais à la violence domestique ou aux crimes entre connaissances. Dans une déclaration au cours du week-end, il a déclaré que la ville avait mis des travailleurs sociaux sur le terrain, financé des programmes de résolution de conflits pour les jeunes à risque et ciblé des patrouilles dans les zones à forte criminalité de la ville.

Les malheurs de Scott sont aggravés par les critiques de sa gestion de l’hôtel de ville, y compris un festival d’art et de musique qu’il a défendu et qui a été brusquement annulé quelques jours avant qu’il n’ait lieu. Le directeur de la ville a annulé le contrat de Little Rock avec une entreprise extérieure qui organisait le festival suite à des questions sur l’arrangement financier avec l’entreprise.

Le chef de la police de la ville, que Scott a embauché, a pris sa retraite en mai après trois années mouvementées marquées par des poursuites et des affrontements avec des officiers. Little Rock fait également face à des critiques concernant un manque de transparence, ce qui a incité le procureur local à exprimer sa frustration la semaine dernière face au nombre de plaintes en vertu de la loi sur la liberté d’information qu’il a reçues à propos de la ville.

Dans sa candidature à la réélection, Scott a vanté les offres de développement économique de la ville, y compris une station de livraison et un entrepôt Amazon.

“Little Rock a l’opportunité d’être un catalyseur pour le nouveau Sud”, a déclaré Scott à l’Associated Press dans une interview plus tôt cette année.

Rachel Luckett, qui a voté pour Scott lors du vote anticipé, a déclaré qu’elle était préoccupée par la criminalité mais qu’elle souhaitait donner une autre chance au maire.

“Je pense qu’il s’en est sorti aussi bien que n’importe quel autre maire qui est passé”, a déclaré Luckett. “Ça ne changera pas du jour au lendemain.”

Andrew Demillo, l’Associated Press