Une année historique pour le badminton indien et l’avenir est super brillant

Nous devrons attendre et voir si le soi-disant problème de fraude à l’âge affectera la forme de Lakshya Sen lorsque la nouvelle saison de la BWF commencera avec l’ouverture de l’Inde le mois prochain à Delhi. Et surtout la saison sera aussi le début des qualifications olympiques pour les JO de Paris 2024.

Il ne fait aucun doute cependant que le garçon d’Almora a été l’interprète vedette de 2022, avec des performances époustouflantes sur le Tour.

Aucun des meilleurs spécialistes du simple au monde n’a échappé à la magie qui jaillit de sa raquette. Et cela incluait l’homme considéré comme invincible, Viktor Axelson lui-même. Viktor est le champion du monde et olympique et il a perdu contre le frêle Indien lors d’une rencontre exténuante en demi-finale de l’Open d’Allemagne. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait explosé le classement mondial pour atteindre un rang élevé en carrière de numéro 6 mondial.

“Mon objectif cette année était de percer dans le top 20 mondial. Je serai vraiment heureux si je peux accomplir cela. Nous avons maintenant un entraîneur étranger à l’académie (l’académie de badminton Prakash Padukone) et il travaillera pour que je sois bon et pointu dans les mouvements et la défense”, m’avait-il dit lors d’une interview il y a quelques mois.

Et quel grand spectacle de Lakshya dans le moule défensif alors qu’il plongeait partout sur le terrain pour récupérer un barrage de smashs à l’aspect impossible d’Axelson, Anders Antonsen, Lee Zhi Jia, le champion All England en 2021, Lee kaun if, Kunlavut Vitidsarn, Rasmus Gemke et autres.

Lakshya a atteint la finale du All England et a ensuite fait assez bien pour se qualifier pour la finale du Tour de fin d’année à Bali. A l’Open d’Inde en janvier dernier, il avait battu Lee Kaun Yew, le champion du monde de Singapour. Et puis en tant que grand favori aux Jeux du Commonwealth pour l’or en simple masculin, il s’est assuré que l’Inde avait sa meilleure performance en CWG.

Lakshya a cimenté son statut de star de 2022, lorsque dans l’une des coupes Thomas les plus uniques jamais jouées, l’Inde avec l’aide de Lakshya a réussi à vaincre des géants du badminton tels que la Malaisie, le Danemark et enfin les détenteurs de l’Indonésie en finale et c’est trop en ligne droite trois ensembles.

Si Lakshya était la star de l’année, l’incroyable victoire de la coupe Thomas était le sujet de conversation de l’année, et était en effet la meilleure performance de l’Inde dans tous les sports l’année dernière. La cerise sur le gâteau était le Premier ministre Narendra Modi, appelant tous les jours, parlant aux joueurs et les motivant à faire de mieux en mieux.

Un premier ministre extatique a alors appelé l’équipe indienne victorieuse pour le dîner à la résidence de l’après-midi dans la capitale.

Dit l’ancien entraîneur national en chef Vimal Kumar à propos de Lakshya, qu’il a formé et encadré au cours des dix dernières années, « Lakshya est toujours un travail en cours. Il devient plus en forme et plus sûr de lui de mois en mois. Son appétit pour le travail acharné m’a vraiment surpris. Il continuera à jouer et à pratiquer le même coup jusqu’à ce qu’il soit satisfait. Mais ce plongeon partout sur le court en défense est quelque chose d’étonnant parce qu’il fait ça lui-même ».

La coupe Thomas était une autre affaire et elle a annoncé au monde que l’Inde est enfin arrivée sur la scène mondiale et est prête à affronter les pouvoirs du badminton à tout moment, n’importe où.

La campagne de la Coupe Thomas de 2022 a jeté sur le ring pour l’Inde quelques navettes supplémentaires qui sont sur le point d’être qualifiées de légendes vivantes du badminton indien. Dans Skipper de l’équipe indienne, nous avons eu en Kidambi Srikanth, un ancien numéro 1 mondial, un astucieux et un grand combattant, qui a remporté un match pour l’Inde chaque fois qu’il a été appelé à prendre la responsabilité, son visage calme et un grand esprit combatif ont aidé dans le mentorat et l’accompagnement de ses coéquipiers vers de grands sommets.

Cependant, les autres héros qui ont émergé de cet héroïque spectacle de la coupe Thomas par l’Inde étaient HS Prannoy qui a joué le troisième simple. Ce héros méconnu du badminton indien a également, comme Lakshya, représenté tous les meilleurs navetteurs qui sont venus le défier.

Et cela comprenait sa victoire sur Axelson lors de la finale de fin d’année en trois matchs 14-21, 21-17, 21-18. Il a également expliqué que son ennemi de longue date Kento Momota du Japon l’a battu après 6 défaites consécutives. Mais les fans indiens et le badminton indien seront toujours reconnaissants pour sa fantastique victoire sur Rasmus Gemke lors de la demi-finale Inde vs Danemark de la coupe Thomas. Sa victoire mémorable sur le Danois après avoir souffert d’une entorse à la cheville est quelque chose qui entrera dans le folklore international du badminton.

Son contrôle sur la navette et sa volonté de donner à l’Inde une victoire étonnante sur le Danemark ont ​​donné à l’Inde la victoire dans le match décisif. Une utilisation très intelligente du terrain et des placements parfaits de l’oiseau ont permis à Gemke d’être toujours trompé et de se heurter à une série d’erreurs. Lakshya et Prannoy ont tous deux été honorés du prix Arjuna par une nation reconnaissante.

Bien que cette pièce ne soit centrée que sur l’Inde, il ne sera pas inutile de rendre hommage à un joueur phénoménal comme on en voit rarement. Et ce navetteur n’est autre que le grand et dégingandé Axelson dont la domination de l’épreuve en simple doit être saluée. La finale de la tournée mondiale est le 8e titre de ce grand Danois dans l’année, et accessoirement sa sixième victoire

De ce titre, dont il semble avoir fait sa propriété personnelle. Il a 51 victoires et seulement 3 défaites en 2022 et est l’actuel champion du monde et olympique et a remporté 26 titres de tournée bwf à ce jour.

Chapeau à ce grand joueur.

L’année du double

Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy, classées au 7e rang mondial – la paire dynamique qui a battu presque toutes les meilleures paires du monde, a arraché l’or à la coupe Thomas et s’est également taillé une place de choix dans les doubles ouverts du CWG, a été une autre énorme réussite pour l’Inde. La seule paire qu’ils n’ont pas pu vaincre est la paire malaisienne d’Aaron Chia et Soh Wooi Yik.

Satwiksairaj et Chirag sont tous deux jeunes, s’améliorent chaque jour et devraient rendre service au badminton indien pendant de nombreuses années. Selon leur entraîneur danois Boe Mathias, qui a fait un excellent travail en tant qu’entraîneur national de double, « ces deux-là sont la fierté de la nation. Ils ont vraiment bien réussi. Ils sont travailleurs et disciplinés. Je n’hésite pas à dire que l’Inde sera également une double puissance dans un avenir très proche. Dhruv Kapila et MR Arjun y sont presque. Beaucoup d’autres comme Krishna Prasad, Vishnuwardhan attendent de montrer leur talent.”

Donc, comme en simple, avec de nombreux jeunes qui veulent exceller en double, nous pouvons avoir un problème d’abondance. Tout cela parce que Chirag et Satwiksairaj ont fait une carrière remarquable en double.

Pas grand-chose à écrire en simple dames, bien que PV Sindhu ait remporté la médaille d’or du CWG, elle a été en proie à des blessures la majeure partie de la dernière partie de l’année. Et Saina Nehwal a joué de nombreux tournois mais a perdu au premier ou au deuxième tour tout au plus.

En double mixte, ishant Bhatnagar et Tanisha Crasto ont assez bien réussi pour se classer 24e, mais ont encore un long chemin à parcourir.

Cela nous amène aux femmes doubles. Et ici, une sorte de magie a été tissée par Gayatri Gopichand et Treesha Jolly. Dans le All England cette année, ils avaient stupéfié la deuxième paire mondiale de Corée et avaient atteint les demi-finales. Les deux jeunes ont été constants tout au long de l’année, et je suis sûr qu’ils feront beaucoup parler d’eux dans un avenir proche. Une fois qu’ils auront acquis plus de force physique, ils prendront l’espace laissé par Jwala Gutta et Ashwini Ponnapa.

L’avenir du badminton en Inde semble être assuré par deux adolescents qui ont marqué les épreuves juniors.

Sankar Muthusewamy a atteint la finale du championnat du monde junior tandis qu’Unnati Hooda, tous de 14 ans, a atteint la finale des championnats asiatiques des moins de 17 ans, créant ainsi une sorte d’histoire car elle est la première navette indienne à le faire.

Unnati pourrait bien être la réponse à, Qui après Saina et Sindhu ?

Ainsi, 2022 a vu nos joueurs atteindre des sommets énormes et, en échange, garantir que l’Inde connaît sa meilleure année dans le badminton international. Et si des joueurs comme Unnati et Sankar continuent de germer dans le paysage du badminton, notre avenir aussi est sûr.

