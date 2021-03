Nous avons passé un an depuis les premiers arrêts de Covid-19. Cela signifie une année de travail à domicile, de travail décontracté à partir de la taille et de regarder les visages de vos collègues dans une grille de 13 pouces. Zoom est devenu une partie importante du flux de travail d’aujourd’hui, avec une augmentation de 470% du nombre de clients comptant plus de 10 employés à cette époque l’an dernier, selon l’entreprise. Mais comment la dernière année de conférences téléphoniques virtuelles a-t-elle affecté votre cerveau? Une analyse de Stanford explique avec une ventilation des quatre causes de la «fatigue du zoom».

