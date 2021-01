Ces développements et d’autres ont brossé un tableau plus large d’une élite littéraire isolée et déconnectée depuis longtemps habituée à fonctionner au-dessus des règles ordinaires – de moralité, d’affaires ou de bon sens – selon des dizaines d’entretiens au cours de l’année écoulée.

Le siège parisien de l’éditeur Proust et Céline a été perquisitionné en février par des policiers à la recherche de documents incriminant un écrivain pédophile, Gabriel Matzneff. Un éditeur puissant a été pris dans un stratagème qui a remis à M. Matzneff un prestigieux prix littéraire, décerné par un jury comprenant l’édition 2008 Lauréat du Prix Nobel en littérature, un «immortel» membre de l’Académie française et certains de la France écrivains à succès .

C’est M. Nora lui-même qui a attiré l’attention en publiant – sans surprise – un livre: «Consentement», le récit de Vanessa Springora qui, à l’âge de 14 ans, s’est mêlée à M. Matzneff, l’écrivain ouvertement pédophile protégé pour décennies par l’élite littéraire, médiatique et politique française. Sa publication en janvier dernier – et les révélations ultérieures sur M. Matzneff, ses partisans et ses autres victimes – ont déclenché un moment #MeToo en France, un bilan sur le sexisme, l’âge et le consentement, et des bagarres entre politiciens et féministes de la capitale.

M. Nora a déclaré qu’il n’avait pas hésité à publier le livre, même si son contenu impliquait des individus issus des petits cercles littéraires français.