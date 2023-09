Une année de manifestations et de répression en Iran

Il y a un an, la mort d’une femme kurde de 22 ans, Mahsa Amini, alors qu’elle était détenue par la police iranienne des mœurs, a déclenché ce que les analystes ont décrit comme la plus longue manifestation antigouvernementale de l’histoire récente de l’Iran.

Dans les mois qui ont suivi, les forces de sécurité iraniennes ont déclenché une sévère répression, tuant au moins 530 manifestants, selon des groupes de défense des droits humains. Mais les dizaines de milliers de membres de la famille et de connaissances des morts sont bien plus courants et difficiles à quantifier. qui ont fait l’objet de pressions, d’arrestations et de harcèlement, ou qui ont disparu.

« Je pense que le gouvernement comprend le pouvoir du chagrin et à quel point il peut être puissant pour émouvoir les gens », a déclaré le journaliste médico-légal Nilo Tabrizy à « Post Reports ».

Un an après la mort de Mahsa Amini, et après le début de ces manifestations, Tabrizi partage les histoires de ce que deux familles ont enduré au milieu d’un mouvement en évolution et d’un régime de répression exigeant.

