Une année de feu de forêt – The New York Times

L’Ouest américain brûle plus vite qu’il ne l’a fait en une décennie. Le Nouveau-Mexique lutte depuis plus d’un mois contre ses deux plus grands incendies de forêt jamais enregistrés. Environ 3 millions d’acres de terres américaines – presque la taille du Connecticut – ont déjà brûlé cette année. Et avec l’été qui commence demain et une vague de chaleur généralisée déjà en place, les brûlures risquent de s’aggraver.

Le changement climatique a créé une réalité troublante, ont déclaré des écologistes et des forestiers : les saisons des feux de forêt se sont transformées en années de feux de forêt, commençant plus tôt au printemps et se prolongeant parfois jusqu’à l’hiver suivant.